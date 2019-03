Rothaargebirge Zaun soll Deutschlands wilde Wisente in Schach halten

In einem seit Jahren andauernden Streit um ausgewilderte Wisente im Rothaargebirge haben sich Waldbauern, Artenschützer und Politik auf einen Kompromiss verständigt. Mit einem durchlässigen Wildzaun soll die Herde künftig auf einem abgegrenzten Gebiet gehalten werden, sagte der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller (SPD).

Er hatte sich am Mittwoch mit Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und Vertretern des Artenschutzprojektes sowie der Waldbauern getroffen.

Die Wisente waren 2013 im nordrhein-westfälischen Rothaargebirge angesiedelt worden. Zunächst bestand die einzige frei lebende Wisent-Herde Deutschlands aus acht Tieren. Schnell gab es Nachwuchs und sie breitete sich auch in benachbarten Wäldern im Sauerland aus. Dort fraßen sie Buchen an - zum Frust der Waldbesitzer, die seither versuchen, das Artenschutzprojekt gerichtlich zu stoppen.

Endgültige Entscheidung erst in drei bis fünf Jahren

Der Wildzaun soll so konzipiert werden, dass die riesigen Wisente nicht hindurchpassen, kleinere Wildtiere und Wanderer aber schon. Die Tierschützer wollen die weit umherstreifenden Tiere mit Futter in das auf 1500 Hektar begrenzte Siedlungsgebiet locken, hieß es in einer Mitteilung.

Die Verantwortlichen wollen die geplanten Maßnahmen noch 2019 umsetzen. Anschließend soll ein unabhängiges Gutachten erstellt werden, um in drei bis fünf Jahren endgültig über die Zukunft des Projektes zu entscheiden. Im November 2018 hatte sich der Bundesgerichtshof erstmals mit dem Fall beschäftigt, aber noch keine Entscheidung getroffen. Das Gericht legte den Verantwortlichen damals nahe, nicht auf die Gerichte zu warten, sondern selbst an einer Lösung zu arbeiten.

Wisente werden bis zu 1,90 Meter groß und bis zu einer Tonne schwer. Auf der Flucht können sie 60 Kilometer pro Stunde schnell laufen und zwei Meter hohe Hindernisse überwinden. Noch vor ein paar Hundert Jahren waren die Tiere in europäischen Wäldern weit verbreitet, dann starben sie beinahe aus.

Neben der Herde in Deutschland gibt es heute nur noch vereinzelt Populationen in Europa, unter anderem im Tschernobyl-Sperrgebiet in der Ukraine und Bialowieza-Urwald in Polen und Weißrussland.