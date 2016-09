Umwelt: Die wahren Krisenherde des Klimawandels

Eine Überschwemmung, ein Sturm, eine Lawine - Schuld an solchen Ereignissen habe meist der Klimawandel. Zumindest erwecken Medienberichte diesen Eindruck. Kaum ein Naturereignis, kaum eine Umweltveränderung, die nicht mit der wesentlich vom Menschen verursachen Erwärmung der Luft in Zusammenhang gebracht worden ist.

Meistens aber ist die Lage komplexer, viele Einflüsse sind im Spiel, so dass sich ein einfacher Zusammenhang zwischen Klimawandel und Naturphänomen oft kaum herstellen lässt.

Selbst der vermeintlich klare Fall der Insel Shishmaref in Alaska erweist sich nach ein wenig Recherche als dubios: Die Bewohner haben soeben entschieden, aufs Festland ziehen zu wollen, weil immer wieder Teile der Küste ins Meer gestürzt sind. Die Anwohner flüchten angeblich vor dem Klimawandel - der steigende Meeresspiegel zerstöre ihre Insel.

Angeblich versinkende Inseln

Der Blick auf geologische Daten aber zeigt: Im Gegensatz zu vielen anderen Orten der Welt ist der Meeresspiegel in der Region seit mindestens 20 Jahren nicht gestiegen. Und systematische Daten aus der Zeit davor gibt es nicht, die Aufzeichnungen sind lückenhaft.

Vor allem aber ist die Insel eine sogenannte Barriereinsel, eine Art aus dem Wasser ragende Sandbank, die von Strömungen seit jeher verändert wird. Solche Orte, die an der Küste liegen, sind also buchstäblich von Natur aus in Gefahr. Der Einfluss des Klimawandels ist also zumindest in Frage zu stellen.

Ähnliche Fälle gab es häufiger. Ob Waldbrände, Kriege, angeblich versinkende Inseln - oft stellte sich bei genauerer Prüfung heraus, dass die Ursachen komplex sind. Gelegentlich ist es ein Freispruch aus Mangel an Beweisen in Sachen Klimawandel - die vielen anderen Einflüsse auszuschließen, erweist sich eben meist als schwierig.

Doch es gibt Orte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Klimawandel bereits gezeichnet sind. Klicken Sie auf einen Marker, um mehr über den Ort und die Auswirkungen zu erfahren.

Krisenherde des Klimawandels

Die Hot-Spots im Bild Philippinen: Der Klimawandel hat Überschwemmungen verschärft, im Zuge der Erwärmung schwillt der Meeresspiegel im globalen Durchschnitt um rund drei Millimeter pro Jahr. Sibirien: Der Norden Sibiriens hat sich seit den Achtzigerjahren um zwei bis drei Grad erwärmt. Seit den Siebzigerjahren wird der ganzjährig gefrorene Boden dünner, das Eis taut. Murcia, Spanien: Im Süden Spaniens fällt weniger Regen. St. Peter-Ording, Schleswig-Holstein: An der Nordsee hat sich der Anstieg des Wassers beschleunigt. Büsum, Schleswig-Holstein: Seit 1900 ist die Nordsee um gut 20 Zentimeter angestiegen. Anden: Manche Gletscher in den peruanischen Anden sind bereits erheblich geschrumpft, es droht Trinkwasserknappheit. Arktis: Das Meereis der Arktis schwindet. Die Schollenbedeckung schrumpft seit Ende der Siebzigerjahre um rund vier Prozent pro Jahrzehnt. Pasterze-Gletscher, Österreich: Gletscher bedecken in den Alpen nur noch halb so viel Fläche wie noch Mitte des 19. Jahrhunderts. Senegal: Die westliche Sahelzone wird seit den Siebzigerjahren verstärkt von Dürren getroffen. Südafrika: Der Süden Afrikas muss vermehrt Hitzewellen verkraften.

