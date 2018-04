Norddeutschland Wölfe haben 2017 mehr als 500 Nutztiere gerissen

Der Wolf ist zurückgekehrt nach Deutschland. Und mit der steigenden Zahl der Rudel erhöht sich auch die Zahl gerissener Nutztiere. Allein in den nördlichen Bundesländern haben die Raubtiere im vergangenen Jahr mehr als 500 Tiere getötet, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Dienstag.

Wie das Blatt unter Berufung auf eigene Anfragen bei den entsprechenden Flächenländern schreibt, entfiel mit 403 Tieren der größte Teil auf Niedersachsen. In Schleswig-Holstein waren es 43 und in Mecklenburg-Vorpommern 66 getötete Nutztiere.

Die Zahlen stiegen demnach im Vergleich zum Vorjahr teils deutlich an. In Niedersachsen waren 2016 nur 178 getötete Schafe, Ziegen und andere Tiere gemeldet worden, in Schleswig-Holstein 15 und in Mecklenburg-Vorpommern 48.

Im August 2017 hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, dass seit Rückkehr der Wölfe nach Deutschland im Jahr 2000 bundesweit mehr als 3500 Nutztiere gerissen worden seien. Die meisten Fälle gab es demnach in Brandenburg (1100) und Sachsen (900). Landwirte werden bei Wolfsrissen entschädigt, falls ein Zusammenhang mit dem Wolf klar nachweisbar ist.

Im November 2017 waren in Deutschland 60 Wolfsrudel bekannt. Das waren 13 mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt gehen Experten von 150 bis 160 erwachsenen Wölfen in Deutschland aus. Das Verbreitungsgebiet umfasst sieben Bundesländer. Die meisten Wölfe gibt es in Brandenburg und Sachsen. Aber auch in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Bayern und Niedersachsen leben wieder Wölfe.

Konflikte zwischen Landwirten und Tierschützern

Der Wolf war in Deutschland vor 150 Jahren ausgerottet worden. Seit im Jahr 2000 ein Paar aus Polen zuwanderte, hat er sich nach und nach wieder angesiedelt. Das führt zu immer größeren Konflikten zwischen Mensch und Tier. Landwirte fürchten um ihr Vieh, Jäger forderten, den Wolf zum Abschuss freizugeben. Im Februar 2018 kündigten Union und SPD im Zuge der Verhandlungen zur großen Koalition an, auffällige Wölfe notfalls erschießen lassen zu wollen.

Tierschützer fordern, Landwirte müssten besser dabei unterstützt werden, ihre Herden vor den Raubtieren zu schützen. Sie fordern die Einrichtung eines nationalen Herdenschutzzentrums.

Derzeit setzen Landwirte etwa Herdenschutzhunde ein, um ihr Vieh vor den Raubtieren zu schützen. Auch Versuche mit Eseln als Schutztiere gab es bereits.

Gleichzeitig sorgen sich Naturschützer um das Wohl der Wölfe. Seit ihrer Rückkehr kamen 140 Tiere durch Verkehrsunfälle ums Leben. Auch illegale Abschüsse gab es vereinzelt.

