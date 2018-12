Tierbiss von Steinfeld Mann wurde wohl doch nicht von Wolf angegriffen

Vor wenigen Tagen hatte ein Mann aus Niedersachsen behauptet, von einem Wolf angegriffen worden zu sein. Doch nun stellt sich heraus: Für den Wolfsbiss in Steinfeld nahe Bremen haben Wissenschaftler keine Belege gefunden.

Eine DNA-Analyse im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums habe keinen entsprechenden Nachweis erbracht, teilte eine Sprecherin mit. Untersucht wurden Proben von Tierhaaren, der Pullover des Angegriffenen und ein Hammer, mit dem der Betroffenen den mutmaßlichen Wolf abgewehrt hatte.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag am Friedhof des Bülstedter Ortsteils Steinfeld, einem Dorf etwa 35 Kilometer nordwestlich von Bremen. Dort sei ein Gemeindearbeiter nach eigenen Angaben bei der Pflege einer Grünanlage von einem Wolf in die Hand gebissen worden - so hatte es die Polizei im Kreis Rotenburg mitgeteilt.

Der 55-Jährige hatte nach eigenen Angaben während der Arbeit an dem Zaun am Boden gekniet und mit der Hand nach hinten gefasst. Dabei habe er bemerkt, dass etwas sein Hand festhielt. Als er sich umblickte, habe er den Wolf gesehen, der nach seiner Hand schnappte. Drei weitere Wölfe eines Rudels hätten die Situation mit etwas Abstand beobachtet. Der Mann habe sich befreien und die Wölfe vertreiben können.

Dass der Mann gebissen worden war, hatte das Umweltministerium bestätigt - es wäre der erste Angriff eines Wolfs auf einen Menschen seit der Rückkehr der Raubtiere nach Deutschland gewesen. Doch die an der Wunde sichergestellten DNA-Spuren, die von Experten nun untersucht wurden, lassen keinen Rückschluss auf Wölfe zu. Ob der Mann stattdessen von einem Hund gebissen wurde, haben die Experten bisher nicht mitgeteilt.

Das Risiko, von einem Wolf angefallen zu werden, gilt als extrem gering. In Europa gab es seit 40 Jahren keinen tödlichen Wolfsangriff auf Menschen, sieht man von einer Attacke im Gehege eines schwedischen Zoos ab, bei dem eine Wärterin starb.

MEHR ZUM THEMA Streit um Wölfe in Deutschland Auf der Abschussliste

Normalerweise jagen Wölfe vor allem Rehe, Wildschweine und Rothirsche, erlegen aber auch Nutztiere, wenn sich die Gelegenheit bietet. Dies trifft vor allem Schafe und Ziegen. Diese Weidetiere machen zwar nur einen Bruchteil der Ernährung aus, dennoch wurden im Jahr 2016 in Deutschland knapp 300 Übergriffe mit mehr als tausend verletzten Nutztieren gemeldet. Landwirte erhalten eine Entschädigung, wenn ein Wolf ihr Vieh trotz Schutzmaßnahmen getötet hat.

Laut Schätzungen leben etwa 73 Wolfsrudel in Deutschland. Obwohl der Wolf nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union streng geschützt ist, häufen sich unrechtmäßige Tötungen. Weitere Fakten zu Wölfen finden Sie hier.