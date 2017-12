Satellitenbild der Woche Himmlische Straßen

Frostiger Wind blies aus Ostrussland auf den Nordpazifik. In der Kälte kondensierte milde Meeresluft, sodass bauschige Kumuluswolken wuchsen. Sie wandelten sich auf erstaunliche Weise.

Die Wolken bildeten Hunderte Kilometer parallele Streifen - sogenannte Wolkenstraßen. Sie entstehen, wenn Bewölkung bei starkem Wind in einer engen Luftschicht eingeschlossen ist.

Über dem Atlantik stießen die Wolken in größerer Höhe an eine Grenze: Dort lag wärmere Luft. Weil kalte Luft schwerer ist, dringt sie nicht in wärmere Schichten ein, die über ihr schwebt - die Wolken über dem Atlantik waren gefangen.

Der kalte Wind trieb sie vor sich her. Weil die Wolken nicht nach oben ausweichen konnten, drehten sie sich um ihre eigene Achse, wie Schneebälle, die einen Hang herunterrollen.

Es entstanden Abertausende parallele Wolkenzylinder, die sich entlang der Windrichtung bewegten. Der Nasa-Satellit "Terra" hat die himmlischen Straßen Ende November über dem Atlantik fotografiert.