Zecke, Petermännchen, Feuerqualle Kennen Sie Deutschlands gefährlichste Tiere?

Eines mal gleich vorweg: So richtig gefährlich ist Deutschlands Natur nicht. Weder gibt es hier massenweise tödliches Kriech- und Krabbelgetier, gefährliche Krokodile oder irgendwelches Großwild, das einem zum Verhängnis werden könnte. Und Portugiesische Galeeren, die gerade erst vor Mallorca für kurzfristige Badeverbote an einigen Stränden sorgten, haben es bisher auch noch nicht an die deutsche Nord- und Ostseeküste geschafft.

Um Leib und Leben brauchen Sie sich also kaum zu sorgen, wenn Sie an diesem Wochenende zum Baggersee, in die Berge oder ans Meer fahren, um das schöne Wetter zu genießen. Sie belasten ihre Gesundheit sicher mehr durch das Bier beim Grillen oder das dritte Eis hintereinander. Und selbstverständlich ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, etwa im Straßenverkehr zu Schaden zu kommen, als durch ein Tier.

Aber dennoch gibt es einige Möglichkeiten, sich in Deutschlands Natur zumindest gesundheitliche Unannehmlichkeiten einzuhandeln. Denn auch hierzulande gibt es einige beängstigende, teilweise giftige Tierarten - und diese sollten Sie kennen. Stechende Bienen, Wespen oder Hornissen liegen noch ziemlich nahe. Aber es gibt auch Gefahren, auf die man nicht gleich kommt: Eine kleine Auswahl: