Urzeit-Tiere Zecken plagten schon Dinosaurier

Es gibt ja Tierchen, von denen man glaubt, dass sie irgendwann im Laufe der Evolution das Weiterentwickeln eingestellt haben. Warum sonst sind Mücken, Wanzen oder Zecken nie über den Status als nervige Plagegeister hinausgekommen? Doch als Parasit lebt es sich gut, die Winzlinge haben es weiter gebracht als so manches muskelbepacktes Großvieh, das längst ausgestorben ist.

Zu nennen wären hier an erster Stelle die Dinosaurier. Doch vermutlich wurden bereits auch diese Riesen schon von Zecken geplagt. Das berichten Forscher nach der Untersuchung von Parasiten, die vor knapp hundert Millionen Jahren in Bernstein eingeschlossen worden waren. Die Wissenschaftler hatten unter anderem eine Zecke an einer Feder entdeckt, die von einem gefiederten Dinosaurier stammt, wie sie im Fachmagazin "Nature Communications" berichten.

Das Team um Enrique Peñalver vom Museo Geominero in Madrid (Spanien) hatte Bernsteine untersucht, die zu Lebzeiten der Dinosaurier in der Kreidezeit entstanden waren. Sie liegen heute in verschiedenen Museen. In den einzelnen Steinen sind Zecken eingeschlossen, die zu zwei heute ausgestorben Arten gehören. Eine der Zecken klammerte sich an eine Feder. So konnten die Forscher erstmals eine direkte Verbindung zwischen Zecken und Dinosauriern herstellen.

DPA/ E. PeÃalver Zecke mit Dinofeder

Die Feder stammt demnach entweder von einem flugtüchtigen oder flugunfähigen gefiederten Dinosaurier. "Auch wenn wir nicht sicher sein können, von welcher Dinosaurierart sich die Zecke ernährte, so wissen wir doch, dass die Feder aus dem Burma-Bernstein aus der mittleren Kreidezeit sicher nicht zu einem modernen Vogel gehörte", sagte Mitautor Ricardo Pérez-de la Fuente laut Mitteilung des Oxford University Museum of Natural History.

"Draculas schreckliche Zecke"

Die Untersuchung eines weiteren Bernsteins unterstützte die Vermutung, dass die Zecken mit den gefiederten Sauriern lebten: In diesem Stein wurde eine Zecke zusammen mit Borsten des Speckkäfers eingeschlossen. Und Speckkäfer, dessen Nachfahren noch heute leben, halten sich insbesondere in Nestern auf - wie denen von gefiederten Dinosauriern, so die Wissenschaftler.

Eine der gefundenen Zeckenarten (Cornupalpatum burmanicum) war der Wissenschaft bereits bekannt. Der zweiten, neu entdeckten Art verpassten die Forscher den Namen "Draculas schreckliche Zecke" (Deinocroton draculi). Sie vermuten, dass diese Art auf ihren Wirt spezialisiert war und deshalb mit der Auslöschung der Dinosaurier ebenfalls ausstarb.

Einer Theorie nahmen die Experten allerdings den Wind aus den Segeln: Aus dem Blut, das die Ur-Zecken eingesaugt hatten, lässt sich demnach keine Dinosaurier-DNA entnehmen, mit deren Hilfe die Urzeit-Tiere wieder zum Leben erweckt werden könnten. Alle bisherigen Versuche, DNA aus Bernstein zu extrahieren, seien erfolglos gewesen, weil die komplexe DNA-Struktur dafür zu kurzlebig sei, heißt es. Diese Idee wurde insbesondere durch den Film "Jurassic Park" verbreitet.

Die neuen Erkenntnisse könnten dazu beitragen, das Leben der Dinosaurier besser zu verstehen: "Zecken sind berüchtigte Parasiten, die einen gewaltigen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen und Tieren haben, aber bisher gab es keinen klaren Hinweis darauf, welche Rolle diese in der Urzeit spielten", so Peñalver.