Zugvögel Überwintern im Warmen lohnt sich

Im Süden überwinternde Amseln überleben die kalte Jahreszeit eher als ihre in Mitteleuropa bleibenden Artgenossen. Das schreiben Forscher des Max-Planck-Instituts (MPI) für Ornithologie in Radolfzell im Fachblatt eLife. Die Amseln gehören zu den sogenannten Teilziehern. Einige fliegen in Richtung Süden, einige bleiben hier.

Das Team um Daniel Zuñiga vom MPI hatte in den Sommerhalbjahren 2009 bis 2016 fast 500 Amseln rund um Radolfzell am Bodensee kurzzeitig gefangen und mit Peilsendern und Ringen versehen. Anhand der Sender konnten die Forscher die Vögel mehrere Jahre lang verfolgen.

Sie hatten in jedem Frühjahr die Gegend um den Bodensee nach den Amseln durchsucht, die die kalten Monate überlebt hatten und aus ihren Wintergebieten zurückgekehrt waren. Automatische Registrierungsanlagen im Untersuchungsgebiet zeigten zudem an, ob ein Vogel mit Radiosender tot oder lebendig, sowie ob und wann er aus dem Habitat verschwunden war. Mit ihren Daten fütterten die Wissenschaftler ein Computerprogramm und berechneten so die Überlebenswahrscheinlichkeit der gewanderten oder sesshaften Tiere.

"Der Winter ist die kritischste Phase im Leben einer Amsel: In dieser Zeit sterben die meisten von ihnen, egal ob sie in den Süden ziehen oder hierbleiben. Die Zugvögel überleben ihn aber deutlich häufiger als die Standtiere", sagte Zuñiga laut einer MPI-Mitteilung.

In Europa leben geschätzt gut eineinhalb Milliarden Singvögel. Etwa die Hälfte davon fliegt im Herbst nach Süden. Der Flug ist zwar gefährlich, aber am Ziel ist es wärmer und es gibt genug Nahrung - die Überlebenschancen steigen.

Zwischen männlichen und weiblichen Amseln gebe es bei der Sterblichkeit keine Unterschiede, schreiben die Forscher. Grundsätzlich zögen aber mehr Weibchen in den Süden. Möglicherweise blieben die Männchen eher im Norden, um ihre Chance zu erhöhen, sich nach dem Winter rasch ein gutes Brutareal zu sichern und so ein Weibchen anzulocken.

Dass die steigenden Temperaturen einen Einfluss auf das Verhalten von Zugvögeln haben, ist schon länger bekannt. So zwingt der Klimawandel einige Zugvögel zu immer längeren Reisen. Während die afrikanischen Winterquartiere unbeeinflusst bleiben, verschiebt der Temperaturanstieg die Brutgebiete in Europa nach Norden, hatten Forscher vor einigen Jahren veröffentlicht. Die Vögel müssten um bis zu 400 Kilometer längere Strecken zurücklegen, diese Distanz stelle eine beträchtliche Bedrohung dar.

Dagegen fliegen andere Arten gar nicht mehr so weit in den Süden wie früher, sondern verbringen den Winter etwa in Spanien statt in Afrika. Zudem machen sich einige Vögel wegen der warmen Temperaturen inzwischen immer später auf den Weg Richtung Süden oder fliegen gar nicht mehr. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) galten Kiebitz, Singdrossel, Star und Hausrotschwanz noch bis vor wenigen Jahrzehnten als klassische Zugvögel. Inzwischen verbringen sie immer öfter den Winter in Mitteleuropa.