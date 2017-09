Blick in den Kuhstall Superkühe im Livestream

Die Livestreams zeigen das Leben der drei Milchkühe abwechselnd aus der Nähe und in Echtzeit. Den Start macht Milchkuh Connie in Kleve, die Sie am Montagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr beobachten können. Die anderen Webcams senden währenddessen ein Standbild.

Mehr als 700 Milchkühe leben mit Superkuh Connie auf dem Hof in Kleve:

Livestream Der Videoplayer kann nicht gestartet werden. Bitte aktivieren Sie Javascript.

Superkuh Uschi lebt mit 65 anderen Milchkühen auf dem Bio-Hof in Altenbeken:

Livestream Der Videoplayer kann nicht gestartet werden. Bitte aktivieren Sie Javascript.

Hier übertragen wir Live-Bilder von Superkuh Emma vom Hof mit 120 Milchkühen in Lohmar:

Livestream Der Videoplayer kann nicht gestartet werden. Bitte aktivieren Sie Javascript.

Die wichtigsten Ereignisse aus den vier Wochen mit Emma, Connie und Uschi:

Montag 4.9.

Vier Wochen mit den Superkühen

Es geht los: Von heute an begleiten wir drei Milchkühe auf drei unterschiedlichen Höfen, vier Wochen lang. Das Projekt "Superkühe" nutzt allerlei Technik, um Ihnen Einblicke in das Leben von Connie, Emma und Uschi zu geben. Auf der Projektseite beim WDR können Sie im automatisch generierten Kuh-Tagebuch nachlesen, wie es den drei Milchkühen geht. Oder Sie nehmen via Facebook-Messenger Kontakt mit dem Chatbot der Kühe auf. SPIEGEL ONLINE ist Projektpartner und widmet sich in den kommenden 30 Tagen vielen Fragen rund um Milchkonsum, Tierhaltung und Landwirtschaft.

Sonntag 3.9.

Das erste Kalb ist da

Auf dem Bio-Hof in Altenbeken wurde es schon am Sonntag spannend: Drei Tage vor Termin legte sich Milchkuh Uschi zum Kalben auf die Weide, wenig später kam ein kleiner Bulle auf die Welt. Eigentlich hieß Uschi "Nummer 71", ihren neuen Namen bekam sie per Abstimmung auf Facebook. Weil sie nur ein Horn hat, kann man sie gut von den anderen Milchkühen unterscheiden. Ein Video mit Eindrücken von der Geburt finden Sie hier.