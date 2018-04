Transporter Beluga XL Fliegender Wal hat nun Triebwerke

Im Westen von Hamburg kann man sie täglich bis zu fünf Mal beim Landeanflug beobachten: die an einen Wal erinnernden Transportflugzeuge Beluga ST. In ihrem extrem dicken Rumpf stecken Segmente von Airbus-Flugzeugen, die der Flugzeughersteller zwischen den in Europa verteilten Werken transportiert. Eines davon steht in Hamburg-Finkenwerder südlich von Blankenese.

Fünf Stück der bauchigen Transporter hat Airbus in den Neunzigern gebaut. Basis dafür war das Modell A300-600. Die fünf Jets sind quasi im Dauereinsatz, sie kommen auf bis zu fünf Flüge an sechs Tagen in der Woche.

Doch schon bald wird eine größere Variante mit dem Namen Beluga XL abheben. Der neue Jet ist sechs Meter länger und einen Meter dicker als die Vorgängerversion. Die Nutzlast ist von 47 auf 53 Tonnen gestiegen. In den Bauch der größeren Version passen zwei Flügel des Airbus A350 - beim Beluga ST ist es nur einer.

Beim Design sind auf den ersten Blick kaum Unterschiede zwischen den beiden Versionen auszumachen. Am auffälligsten ist zweifellos die Lackierung, die Ergebnis einer Umfrage unter den Angestellten des Unternehmens ist. Eine dicke dunkle Kurve und zwei Punkte links und rechts am Rumpf geben dem Jet das scheinbar lächelnde Gesicht eines Delfins.

Im Januar wurde der erste Beluga XL erstmals aus der Produktionshalle gerollt - nun hat die Maschine auch ihre zwei Triebwerke bekommen. Der erste Testflug ist für den Sommer geplant. Im Jahr 2019 soll der Jet den Regelbetrieb aufnehmen. Die fünf Beluga ST sollen dann weiter im Einsatz bleiben, Airbus will mit den neuen XL-Belugas die Transportflotte aufstocken.

Fünfmal so viel Nutzlast

Der Transporter Beluga XL beruht auf dem Airbus A330. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren fünf Stück davon bauen. Auch wenn die Maschinen mit ihrem extrem dicken Rumpf viel Eindruck machen, mit den leistungsstärksten Transportflugzeugen der Welt können sie nicht mithalten.

Die Antonow An-225 kann 250 Tonnen laden - fast fünfmal so viel wie die Beluga XL. Von der An-225 wurde allerdings nur zwei Exemplare gebaut. Eines davon fliegt bis heute. Die etwas kleinere Antonow An-124 kommt auf bis zu 150 Tonnen Nutzlast, mehr als 50 Maschinen dieses Typs wurden produziert.

Der in den Sechzigern für die US Air Force entwickelte Transporter Lockheed C-5 kann mehr als 120 Tonnen Fracht in die Luft bringen. Die Maschinen sind bis heute im Dienst des US-Militärs.

Airbus-Konkurrent Boeing hat ebenfalls einen Spezialtransporter entwickelt, um überdimensionale Flugzeugteile zwischen eigenen Werken hin- und herfliegen zu können. Der sogenannte Boeing Dreamlifter fußt auf dem Jumbo-Jet, der B-747, und ist etwa zehn Meter länger als die Airbus-Maschine. Auch beim Boeing-Modell ist der Rumpf deutlich dicker als bei einem normalen Passagierflugzeug. Der Dreamlifter kann rund 113 Tonnen zuladen, gebaut wurden vier Exemplare.