China Die höchste Brücke der Welt steht

Mehr als 70 Jahre lang war die Royal Gorge Bridge im US-Bundesstaat Colorado die Nummer Eins weltweit. Die 1929 eröffnete Hängebrücke trug bis zur Jahrtausendwende den Titel höchste Brücke der Welt. Die Fahrbahn befindet sich stolze 291 Meter oberhalb des Arkansas River.

Als im Jahr 2001 die Liuguanghe-Brücke in China fertig wurde, war der Titel weg. Seitdem wird die Liste der höchsten Brücken der Welt mehr und mehr von Bauwerken aus China dominiert. Aktuell liegt die Siduhe-Brücke in der Provinz Hubei mit 472 Metern auf Platz Eins.

Doch schon am Ende des Jahres wird sie von einer anderen chinesischen Konstruktion abgelöst - der Beipanjiang-Brücke, die auf 565 Meter kommt. Am Wochenende hatten Bauarbeiter das letzte noch fehlende Segment in der Brückenmitte eingefügt, der Rohbau steht also.

Die Fotostrecke vermittelt einen Eindruck der atemberaubenden Höhe, in der die Brücke über dem Tal zu schweben scheint.

Der Südwesten Chinas ist bergig, Autofahrten sind deshalb umständlich und lang. Die fast anderthalb Kilometer lange Konstruktion soll die Fahrzeit von Liupanshui (Provinz Guizhou) nach Xuanwei in der Nachbarprovinz Yunnan von fünf auf weniger als zwei Stunden verkürzen, so berichtete es das chinesische Staatsfernsehen. Die Eröffnung ist noch in diesem Jahr geplant.

Auch wenn die Beipanjiang Bridge schon bald auch offiziell als höchste Brücke der Welt gilt, die größte ist sie deshalb noch lange nicht. Diesen Titel trägt das Viaduc de Millau, eine 2004 im Süden Frankreichs eröffnete Autobahnbrücke. Der höchste Mast erreicht 343 Meter und überragt damit sogar den 324 Meter hohen Eiffelturm. Die Pylone der Beipanjiang-Brücke sind nur etwa 250 Meter hoch - sie stehen aber auch ein ganzes Stück oberhalb des Flusstals, sodass sich trotzdem eine Brückenhöhe von 565 Metern ergibt.

Sehen Sie in dieser Fotostrecke Rekord-Konstruktionen aus aller Welt, darunter die größte Brücke aus Frankreich, die breiteste Brücke aus der Türkei und die höchste Brücke Deutschlands.