6200 Kilometer pro Stunde Mit dem Hyperschall-Jet in zwei Stunden nach New York

Die legendäre Concorde brachte Passagiere in Rekordzeit von London nach New York City - doch vor 15 Jahren wurde der Betrieb eingestellt. Zu geringe Nachfrage und wachsende Sicherheitsbedenken nach einem Absturz im Jahr 2000. Nun rückt eine mögliche Rückkehr des Überschallflugzeugs für den Personenverkehr näher: US-Flugzeugbauer Boeing hat bei einer Konferenz in Atlanta das Konzept eines neuen Hyperschallflugzeugs vorgestellt.

Die Maschine soll etwa 6200 Kilometer pro Stunde fliegen. Das entspräche fünffacher Schallgeschwindigkeit - also Mach fünf. Der Jet wäre damit mehr als zweieinhalb Mal so schnell wie die Concorde. In einer Höhe von 27.000 Metern soll er 150 Passagieren Platz bieten. Die Concorde brachte es dagegen "nur" auf eine Flughöhe von 18.000 Metern.

Wichtige Fragen zur Triebwerkstechnik und zum Umweltschutz klammerte Boeing bei der Präsentation jedoch aus. Unklar ist auch, welchen Belastungen Passagiere bei dem Flug ausgesetzt wären.

Marktreife frühestens in 20 Jahren

Ohnehin wird es noch 20 bis 30 Jahre dauern, bis der Jet auf den Markt kommt, teilte Boeing mit. Aber dann sollen auch Tagestrips von Europa in die USA möglich sein. Denn das Hyperschall-Modell bräuchte nur zwei Stunden von London nach New York.

Zum Vergleich: Der neue ICE zwischen Berlin und München braucht doppelt so lange. Auch Flüge über den Pazifik wären mit dem neuen Überschall-Jet deutlich schneller. Eine Reise von den USA nach Japan würde laut Boeing dann nur noch drei Stunden dauern.

Im Video: Concorde-Nachfolger "Boom"

Boeing ist nicht die einzige Firma, die an neuen Überschallflugzeugen arbeitet. Das US-Unternehmen Boom hatte im Sommer 2017 angekündigt, dass es für seinen bis zu 55-sitzigen Überschalljet bereits 76 Bestellungen von fünf Fluggesellschaften eingesammelt habe. Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen neuen Überschalljet in Auftrag gegeben. Er soll ohne Überschallknall fliegen.