Darmstadt Teilchenbeschleuniger kostet 500 Millionen Euro mehr als geplant

Beim Bau des Teilchenbeschleunigers Fair in Darmstadt drohen die Kosten zu explodieren. Laut einem Bericht des Bundesrechnungshofs werden die Kosten die ursprüngliche Planung um mehr als eine halbe Milliarde Euro übersteigen - mindestens. In dem 20-seitigen Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, listen die Rechnungsprüfer eine Reihe von Versäumnissen beim Bau und beim Kostenmanagement auf.

Der Bauarbeiten begannen im Juli 2017; doch bereits in der Planungsphase stiegen laut Bundesrechnungshof die Kosten auf 1,4 Milliarden Euro. Inzwischen wird gar mit über 1,7 Milliarden Euro kalkuliert. Diesen Betrag, monieren die Prüfer, habe das Bundesforschungsministerium "weder an das Parlament noch im Bundeshaushaltsplan vollständig und transparent ausgewiesen".

Weltweit ist Fair eines der größten Forschungsvorhaben. In der Versuchsanlage wollen Wissenschaftler von 2025 an Materie erzeugen, wie sie sonst nur im All vorkommt. Sie versprechen sich davon neue Erkenntnisse über die Entwicklung des Universums. An Fair sind auch noch andere Länder beteiligt, ob sie jedoch auch einen Teil der Mehrkosten übernehmen werden, ist derzeit noch unklar.

Wegen der steigenden Kosten und drohender Bauverzögerungen fürchten die Prüfer, dass die angestrebte einzigartige wissenschaftliche Bedeutung nicht erreicht werde. Denn auch andere Länder arbeiten an ähnlichen Anlagen.

Eine Sprecherin des Bundesforschungsministeriums bestätigte Kostensteigerungen, wies aber die Vorwürfe von schlechtem Kostenmanagement zurück: Die Anlage sei technologisch hochkomplex, woraus sich extreme Anforderungen an den Brand- und Strahlenschutz ergeben hätten.