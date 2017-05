European XFEL Röntgenlaser erzeugt erste Lichtblitze

"First Lasing" - das klingt zunächst ein bisschen sperrig. Aber so nennen es die Betreiber nun mal, was da am Donnerstagvormittag in Schenefeld bei Hamburg passiert ist. Alternativ könnte man auch sagen: Die neue Röntgenlaseranlage European XFEL hat ihre ersten ultrakurzen Lichtblitze erzeugt.

Der Linearbeschleuniger der Anlage leitete dafür Elektronen in eine Strecke genau ausgerichteter Spezialmagnete. Diese sind auf minus 271 Grad Celsius abgekühlt. Am Ende der Beschleunigerstrecke stehen spezielle, bis zu 210 Meter lange Magnetanordnungen. Und in diesen sogenannten Undulatoren wird das helle Röntgenlaserlicht erzeugt.

Die gesamte Anlage befindet sich in einem 3,4 Kilometer langen Tunnel, der vom Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (Desy) in Hamburg-Bahrenfeld bis zur Experimentierhalle in Schenefeld reicht. Die ersten wissenschaftlichen Versuche sollen im Herbst dieses Jahres starten.

Dann sollen zunächst zwei der geplanten sechs Instrumente für Experimente zur Verfügung stehen. Die anderen sollen ab 2018 dazukommen. Bereits im Januar gab es einen ersten Aufruf an interessierte Wissenschaftler, sich um sogenannte Strahlzeit zu bewerben. Ein internationales Expertengremium entscheidet welche Experimente Priorität bekommen - und welche nicht.

Der European XFEL soll eine Art Super-Kamera mit bis zu 27.000 Röntgenlaserblitzen pro Sekunde sein. Das ist rund 200-mal mehr als bei vergleichbaren Anlagen. Wissenschaftler wollen so zum Beispiel chemische Reaktionen im Nanokosmos filmen.

Rund 1,2 Milliarden Euro hat der European XFEL gekostet. Es ist das teuerste Experiment Deutschlands. Die Bundesrepublik trägt 58 Prozent der Kosten, Russland 27 Prozent und die anderen neun beteiligten Länder kleinere Beträge. Etwas teurer als der XFEL wird nur der Teilchenbeschleuniger FAIR in Darmstadt, der aber erst im Jahr 2022 schrittweise in Betrieb gehen soll.