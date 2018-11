Lautloses Fliegen Fast wie das Raumschiff Enterprise

Steven Barrett ist ein großer Fan der Fernsehserie "Star Trek". Jedenfalls sagt der Forscher vom renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, dass seine neue Entwicklung stark von "Raumschiff Enterprise" inspiriert wurde.

Tatsächlich klingt das, was Barrett und sein Team gebaut haben, ziemlich nach Science Fiction: ein Flugzeug mit Ionentriebwerk. Erstmals ist das kleine Fluggerät einige Dutzend Meter geflogen. Der Antrieb kommt ohne bewegliche Teile aus und ist nahezu geräuschlos - wer denkt da nicht an die "Enterprise", die durch die Weiten des Alls gleitet.

Doch von solchen Dimensionen ist Barrett noch weit entfernt. Sein Modell hat nur etwa fünf Meter Flügelspannweite, schreibt er in einer Studie im Fachblatt "Nature". "Dies kann neue und unerforschte Möglichkeiten für Flugzeuge eröffnen, die leiser sind, mechanisch einfacher und keine Verbrennungsabgase ausstoßen."

Barrett hatte nach eigenen Worten als Kind regelmäßig "Raumschiff Enterprise" geschaut und war besonders von den lautlos gleitenden Shuttles beeindruckt. "Das ließ mich darüber nachdenken, dass Flugzeuge auf lange Sicht keine Propeller und Turbinen haben sollten. Sie sollten eher wie die "Star Trek"-Shuttles sein, die nur ein blaues Leuchten produzieren und still dahingleiten."

Mit dem Ionenantrieb will das Team dieser Vision näher kommen. Er funktioniert über eine starke elektrische Spannung: Diese wird zwischen zwei Drähten angelegt, die jeweils an der Vorder- und der Rückseite der Flügel gespannt sind. Das starke elektrische Feld am vorderen, dünneren Draht erzeugt elektrisch geladene Luftmoleküle, sogenannte Ionen.

Die Ionen werden durch die elektrische Spannung zum hinteren Draht hin beschleunigt. Auf dem Weg dorthin stoßen sie mit etlichen weiteren Luftmolekülen zusammen, schieben sie dabei an und erzeugen so einen Luftstrom - Forscher sprechen vom Ionenwind.

Ein ähnlicher elektro-aerodynamischer Schub wurde bereits in den Zwanzigerjahren erdacht, galt aber weitgehend als nicht realisierbar für frei fliegende Luftfahrzeuge. Das ist den Forschern um Barrett nun jedoch mit einem speziell angefertigten Leichtbauflugzeug gelungen. Das MIT-Modell hat nicht einen einzelnen Draht an Vorder- und Rückseite der Tragflächen, sondern jeweils einen ganzen Miniatur-Drahtzaun. An diese Drahtkonstruktionen legten die Forscher eine Spannung von 40.000 Volt. Das 2,5 Kilogramm schwere Flugzeug konnte mit dem resultierenden Ionenwind zwar nicht starten, sich aber selbstständig in der Luft halten.

Das Team testete sein Modell in einer 60 Meter langen Sporthalle: Auf den ersten fünf Metern wurde das Flugzeug per Katapult gestartet, die folgenden 55 Meter flog es allein. Im Schnitt gewann der Ionen-Flieger einen knappen halben Meter an Höhe.

Ohne eingeschalteten Antrieb war der Flug dagegen bereits nach spätestens zehn Metern zu Ende. Die Flugversuche dauerten jeweils etwa zwölf Sekunden. Das sei vergleichbar mit dem ersten Motorflug der Gebrüder Wright vor 115 Jahren, der am 17. Dezember 1903 in ebenfalls zwölf Sekunden 36 Meter weit führte, schreiben die Wissenschaftler.

Im Video: Fliegen per Ionenantrieb

Video MIT / dpa

Allerdings konnte der etwas mehr als sechs Meter lange Doppeldecker der Wrights einen Piloten tragen. Davon sind die Versuche mit dem Ionenantrieb noch weit entfernt. Das MIT-Modell kann zwar die nötigen Akkus, einen speziell entwickelten Hochspannungswandler und eine Fernbedienung transportieren, für eine Nutzlast ist derzeit jedoch keine Kapazität vorhanden. Das Verfahren lasse sich aber optimieren, betonen die Forscher.

Auch die Skalierbarkeit des Antriebssystems für große Flugzeuge müsse noch gezeigt werden, betont Franck Plouraboué von der Universität Toulouse in einem Begleitkommentar in "Nature": "Kann der Ionenwind-Antrieb ein Flugzeug von mehreren Tonnen fliegen lassen? Diese praktische Frage ist noch offen." Es sei aber denkbar, dass der Ionenwind Leichtbauflieger wie das Solarflugzeug "Solar Impulse 2" in der Luft halten könne, das mit konventionellen Elektromotoren 2015 und 2016 in mehreren Etappen um die Welt geflogen war.

Auch die Entwickler sehen den Ionenwind zunächst eher als Antrieb für leichte, unbemannte Flüster-Flieger und Drohnen. Auf lange Sicht stellt sich Barrett aber auch effizientere Hybrid-Passagierflugzeuge vor, die sowohl einen klassischen Antrieb als auch einen Ionenantrieb haben. Das Team arbeitet nach eigenen Angaben an einer Erhöhung der Effizienz seines Antriebs, um mehr Ionenwind mit weniger elektrischer Spannung zu produzieren. Außerdem wollen sie die Schubdichte erhöhen, also den Schub pro Fläche, um den Ionenantrieb kleiner zu machen.