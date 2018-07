Diskussion über Gewässerschutz Weggespült

So eine Toilette ist ein praktischer Apparat: Man kann damit unschöne Dinge einfach runterspülen. Nur die wenigsten wissen, was nach der Betätigung der Spültaste mit unserem Urin und Kot - um die Dinge einmal beim Namen zu nennen - passiert.

Das ist in Ordnung. Man muss schließlich auch nicht bis ins letzte Detail begriffen haben, wie Strom erzeugt wird, um eine andere Annehmlichkeit unserer modernen Lebensweise nutzen zu dürfen. Hauptsache, man zahlt seine Stromrechnung. Diesen pragmatischen Ansatz pflegen die meisten Nutzer auch beim Abwasser. Man kann sehr gut damit leben, nicht zu wissen, wie viel Technik und Know-how es auf einer Kläranlage braucht, um eine tägliche Selbstverständlichkeit anwenden zu können.

Doch wo gedankenloser Umgang mit Elektrizität schon zu Problemen führt (Stichwort Klimawandel), schafft der unsachgemäße Gebrauch des Örtchens ernsthafte Schwierigkeiten: Mangelnde Kenntnis über das, was nach dem Wuuuusch passiert, führt bei vielen dazu, dass sie Toiletten als Mülleimer verwenden.

Wenn es gut läuft, führt das nur zu einer Verstopfung. Der Ärger bleibt dann zumindest direkt beim Nutzer, und vielleicht merkt der dann, dass da etwas falsch gelaufen ist. Wenn es schlecht läuft, entstehen die Probleme erst anderswo.

Wussten Sie etwa, dass:

Mit dem Abzug an der Toilette meinen die meisten, auch ihre Verantwortung runterzuspülen. Ein wenig mehr Wissen würde helfen. Niemand muss lernen, was auf einer Kläranlage chemisch und biologisch passiert. Aber dass es unerfreuliche Folgen hat, wenn man Medikamente im Klo entsorgt, sollte zur Allgemeinbildung gehören. Das hilft sicher mehr, als die nächste Meldung über schlechte Gewässerzustände in sozialen Netzwerken zu teilen.

Dass bei den Verbrauchern noch Aufklärungsbedarf besteht, zeigt sich auch in Umfragen. Laut dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) wussten knapp die Hälfte der 2000 befragten Deutschen nicht, dass allein schon durch die Einnahme von Medikamenten Spurenstoffe in den Wasserkreislauf gelangen. 47 Prozent der Bundesbürger entsorgen laut dieser Umfrage flüssige Medikamentenreste über Spüle oder Toilette.

Dabei gehören sie in den Restmüll. Ausnahmen sind Krebsmedikamente (Zytostatika) sowie bestimmte Hormonpräparate und Virustatika (virushemmende Medikamente), die auch dort nichts verloren haben. Es lohnt sich ein Blick auf den Beipackzettel, der Hinweise gibt, oder eine Nachfrage beim Apotheker. Diese sind nicht mehr zur Rücknahme verpflichtet. In einigen Städten gibt es Schadstoffsammelstellen, die Altmedikamente annehmen.

Natürlich lässt sich nicht vermeiden, dass Arzneimittel, die wir dringend einnehmen müssen, mit dem Urin wieder in den Wasserkreislauf gelangen. Aber auch hier wäre es sinnvoll, zu überlegen, wo man reduzieren könnte. Ist es wirklich notwendig, sich vor dem Sport mit Schmerzgel einzureiben?

Abwasser - eine gesellschaftliche Frage

Eine neue Technik auf Kläranlagen könnte den Eintrag von Spurenstoffen in Gewässer reduzieren - die ersten Anlagen laufen bereits. Aber das Verfahren ist mit höheren Gebühren für die Verbraucher verbunden. Auch das ist ein Grund, warum der Einsatz unter Experten kontrovers diskutiert wird.

Doch egal, wie man die Technik beurteilt. Am Ende wird sie allein nicht ausreichen - wir alle müssen unser Verhalten ändern. Gewässerschutz ist nicht allein Aufgabe der Kläranlagen.

Spurenstoffe: Gefahr für die Ökosysteme

Was sind Spurenstoffe?

Sogenannte anthropogene Spurenstoffe, manchmal auch Mikroverunreinigungen genannt, gelangen häufig durch den Gebrauch von Alltagsgegenständen ins Wasser. Zum einen durch den Körper, der Rückstände von Medikamenten ausscheidet. Aber auch durch Waschbecken und Spüle, in die Chemikalien aus dem Haushalt oder von Kosmetik eingeleitet werden. Zu den Spurenstoff-Quellen gehören beispielsweise Hormone, Lebensmittelzusatzstoffe, Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel oder Biozide.



Tausende Substanzen gehören zu den potenziell umweltrelevanten Spurenstoffen, längst sind nicht alle erfasst und ständig kommen neue dazu. Dass die winzigen Konzentrationen im Wasser heute überhaupt nachgewiesen werden können, liegt auch an einer verbesserten Analysetechnik in den letzten Jahren. Dennoch gehen Experten von einer Zunahme bei Spurenstoffen aus. Spurenstoffe gelangen aber nicht nur mit dem Abwasser in die Umwelt. Weitere Quellen sind etwa Industrieanlagen aber auch landwirtschaftliche Flächen, auf denen Chemikalien wie Pflanzenschutz- oder Düngemittel oder Tiermedikamente eingesetzt werden und die durch Regen in Kanäle und Gewässer gespült werden. Auf diesem Weg gelangen sie auch von Baumaterialien, Fassaden oder selbst vom Reifenabrieb auf Asphalt ins Wasser.

Was richten Spurenstoffe an?

Nicht alle Spurenstoffe und Abbauprodukte sind gefährlich, einige können durch natürliche Prozesse abgebaut werden. Doch bei anderen ist das nicht der Fall. Eine direkte Gefahr für den Menschen konnte bisher zumindest nicht nachgewiesen werden. Doch mit dem Eintrag in die Gewässer gelangen die Stoffe auch in die Nahrungskette. Zudem schädigen einige die Ökosysteme.



Die Folgen können Hemmung des Wachstums, verminderte Anzahl von Nachkommen, Verhaltensänderungen und Stoffwechselstörungen sein. Die geringsten Konzentrationen findet man in Algen und anderen Pflanzen. Je höher ein Tier in der Nahrungskette steht, desto höher ist in der Regel seine Schadstoffbelastung.

In welchen Mengen gelangen sie ins Wasser?

Täglich gelangen Spurenstoffe in großen Mengen in die Fließgewässer. Genaue Zahlen gibt es kaum - alleine aufgrund der Menge der einzelnen Substanzen. Vor allem im Bereich von Medikamenten ergeben sich aber erhebliche Einträge. Der Verbrauch des Schmerzmittels Diclofenac lag 2012 in Deutschland bei rund 80 Tonnen pro Jahr. Untersuchungen für oral eingenommenen Medikamente zeigen Ausscheidungsraten der Wirkstoffe zwischen 30 und 70 Prozent. Eine Auswertung des Umweltbundesamtes aus den Jahren 2009 bis 2011 zeigt, dass insgesamt 27 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe in Konzentrationen von über 0,1 Mikrogramm pro Liter in deutschen Oberflächengewässern gemessen wurden.

Wie ließen sich Spurenstoffen vermeiden?