Die amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat für die Boeing 737 Max eine dringende Lufttüchtigkeitsanweisung herausgegeben. Damit verdichten sich die Hinweise, dass technische Probleme zumindest Mitursache gewesen sein könnten für den Absturz eines Passagierjets der Lion Air.

Die 737 Max der indonesischen Fluggesellschaft war am 29. Oktober kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Alle 189 Menschen an Bord kamen bei dem Absturz ums Leben.

Im Video: Flugzeugabsturz in Indonesien

Wie aus der dringende Lufttüchtigkeitsanweisung der Behörde hervorgeht, können bei diesem Baumuster der Boeing 737 Sensorfehler auftreten. Diese führen in der elektronischen Steuerung der Maschine zu ungewollten Ruderbewegungen. Die Anweisung betrifft alle Maschinen dieses Typs. Bei der abgestürzten Maschine war es bereits auf dem vorangegangen Flug zu technischen Problemen gekommen, die aber nach Angaben der Fluglinie behoben worden waren.

Ob der technische Fehler am Ende tatsächlich zum Absturz der Lion-Air-Maschine geführt hat, wird endgültig nur die Untersuchung der indonesischen Flugunfallermittler ergeben, die erst in einem Jahr abgeschlossen sein dürfte. Sollte sich der Verdacht erhärten, würde das Boeing empfindlich treffen: Die 737 Max ist der Verkaufsschlager des Flugzeugherstellers, ein gravierender Fehler in der Software könnte zur vorübergehenden Stilllegung der gesamten Flotte führen.

