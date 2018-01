Notfall-Manöver Flugzeuge lassen Hunderte Tonnen Treibstoff über Deutschland ab

In der Luftfahrt ist es eine seltene, aber übliche Prozedur, betroffene Anwohner beunruhigt sie trotzdem: Wenn Passagierjets technische Probleme haben und sich in den Tanks zu viel Kerosin für eine sichere Landung befindet, lassen sie Treibstoff ab. Vollgetankte Langstreckenflugzeuge wären zu schwer, um gefahrlos landen zu können.

Das Ablassen kann kurz nach dem Start stattfinden oder mitten auf einem Flug. Sobald der Flugkapitän das Kommando gibt, versprühen Düsen an den Tragflächen zwei Tonnen Kerosin pro Minute.

Mindestens 580 Tonnen Kerosin wurden im vergangenen Jahr in der Luft über Deutschland verteilt, etwa so viel wie in den Jahren zuvor; etwa ein Sechstel der Menge stammte aus Militärflugzeugen, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, die dem SPIEGEL vorliegt.

20 konkrete Vorfälle seien 2017 in Deutschland bekannt geworden. Zwei Drittel des abgelassenen Treibstoffs wurden über Rheinland-Pfalz nahe dem Frankfurter Flughafen versprüht.

Frage nach Auswirkungen

Das Verfahren läuft nach Regeln ab: Die Flugsicherung weist dem Jet per Funk den Weg über dünn besiedeltes Gebiet; der Treibstoff darf nur oberhalb einer Flughöhe von 1800 Metern abgelassen werden.

Die meisten Flugzeuge haben keine Ablassvorrichtung. Doch Anwohner großer Flughäfen fragen nach den Auswirkungen des Kerosins.

Gründe für das Ablassen würden nicht veröffentlicht, kritisiert der Grünen-Abgeordnete Markus Tressel. "So kann man schlecht an einer Lösung des Problems arbeiten", meint er.

Auch die Auswirkungen auf die Gesundheit betroffener Menschen und konkrete betroffene Gebiete seien unbekannt, bemängelt Tressel. Bundesregierung und Luftfahrtindustrie zeigten "wenig Interesse an einer Verbesserung der Situation".

Geringe Konzentration

Schädliche Auswirkungen seien nicht zu erwarten, erklärt die Bundesregierung. Alternativen zu dem Manöver gebe es nicht: Schließlich dürften Piloten das Leben der Passagiere nicht riskieren - deshalb sei das sogenannte Schnellablassen nicht zu verhindern bei Problemen kurz nach dem Start bei vollgetankten Langstreckenflügen.

Die gute Nachricht für Rheinland-Pfälzer: Der Treibstoff, der über ihrem Land abgelassen wird, weht üblicherweise Tausende Kilometer weit, bevor ein kleiner Teil auf die Erde fällt. Die schlechte Nachricht: Möglicherweise rieselt es gelegentlich geringe Mengen Kerosin, der Tausende Kilometer entfernt aus einem Flugzeug abgelassen wurde.

Das Kerosin verteilt sich rasch in der Luft. Der größte Teil des Nebels verdunste, er verbleibe in der Atmosphäre, bis er durch die Strahlung der Sonne in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt werde, heißt es im Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau des Flughafens Schönefeld, der auf Sorgen von Bürgern einging.

Wissenslücken

Maximal entstehe beim Ablassen eine Konzentration von 0,2 Milligramm pro Kubikmeter in der Luft, konstatiert der TÜV Rheinland. Die Menge führe zu einer vernachlässigbaren Kontamination des Bodens, resümiert die Bundesregierung. Schätzungen diverser Institute zufolge regnet nicht mal ein Zehntel auf den Boden, der Rest zerfällt in der Atmosphäre.

In größerer Menge würde der Treibstoff mindestens Übelkeit auslösen, der Konsum könnte auch zum Tode führen; Böden und Grundwasser würden vergiftet. Solche Konzentrationen aber würden "bei Weitem nicht erreicht", erklärt die Bundesregierung unter Berufung auf wissenschaftliche Ergebnisse.

Davon jedoch gibt es wenige. Deshalb habe 2017 das Umweltbundesamt eine Studie in Auftrag gegeben, die bis Herbst dieses Jahrs berechnen soll, welche Mengen Kerosin im Einzelfall zu Boden sinken - auf dieser Grundlage würden dann gesundheitliche Folgen abgeschätzt.