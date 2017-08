Für Implantate Forscher entwickeln flexiblen Akku auf Kochsalz-Basis

Die Akkus in Mobiltelefonen sind gefährlich. Wie leicht sie in Flammen aufgehen können, zeigte sich im vergangenen Jahr, als mehrere Exemplare des Galaxy Note 7 von Samsung in Brand geraten waren. Auslöser waren damals Kurzschlüsse, weil die Akkus in ein zu kleines Gehäuse gepresst wurden. Allein der Rückruf kostete das Unternehmen Schätzungen zufolge ein bis zwei Milliarden Dollar. Die Folgekosten inklusive des Imageschadens werden auf mehrere Milliarden beziffert.

Viel gefährlicher sind allerdings mögliche Schäden für die Nutzer. Immer wieder gibt es Berichte von Verbrennungen durch Lithium-Ionen-Batterien, auch bei Geräten anderer Hersteller. Für den Transport in Flugzeugen gelten deshalb bei den meisten Airlines strikte Regeln.

Forscher in China haben jetzt biegbare Batterien entwickelt, die auf normalen Kochsalzlösungen beruhen, wie sie auch bei Infusionen verabreicht werden. Eine andere Methode setzt auf Stoffe, die in Zellkulturen vorkommen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Chem".

Unflexibles Material

Batterien, die auf Basis von Salz statt Lithium arbeiten, werden bereits beispielsweise für die Speicherung in Photovoltaikanlagen eingesetzt. Jedoch sind diese weder biegbar noch für den Einsatz in Implantaten geeignet.

Besonders bei so genannten Wearables wie Smartwatches oder Fitnessarmbändern ist aber flexibles Material gefragt. Bei der Entwicklung ihrer Lösung orientierten die Wissenschaftler sich an den Sicherheitsanforderungen von Geräten wie Herzschrittmachern.

Die bisher in medizinischen Implantaten genutzten Lithium-Ionen-Akkus seien unbiegsam, um das Auslaufen gefährlicher Chemikalien zu verhindern, sagte der Mitautor der Studie, Yonggang Wang von der Fudan Universität in Shanghai.

Die meisten biegbaren Batterien würden auf entflammbaren Stoffen oder ätzenden Elektrolyten basieren. Damit seien sie ein Risiko für die Sicherheit und für den Körper unverträglich.

Um sich von diesen Konstruktionszwängen zu befreien, haben die Wissenschaftler unter Führung von Wang und Huisheng Peng giftige und entflammbare Materialien durch günstige und umweltverträgliche Natrium-Ionen-Lösungen ersetzt.

Gürtel- und faserförmige Modelle

Durch diese körperverträglichen Stoffe bestehe selbst bei einem möglichen Austritt von Flüssigkeiten nur ein geringeres Risiko. Die freigesetzte Kochsalzlösung ähnele dem Stoff, der bei den meisten intravenösen Behandlungen verabreicht werde, hieß es. Eine andere Lösung enthalte zusätzlich zu Natrium-Ionen noch Aminosäuren, Zucker und Vitamine und ähnele damit der Struktur, die menschliche Zellen umschließt.

Da die Forscher keine Rücksicht mehr auf einen besonders effektiven Auslaufschutz legen mussten, konnten sie zwei Typen von biegbaren Batterien entwickeln. Sie bauten eine gürtelähnliche Version, für die sie eine Folie aus Elektroden auf ein Netz aus Stahldraht auftrugen. Eine andere ist faserförmig aufgebaut. Dafür verankerten sie Nanopartikel aus Elektrodenmaterial um ein Geflecht aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

Neben den körperverträglichen Flüssigkeiten als Ersatz für Lithium-Ionen testeten die Forscher ihre Entwürfe auch mit gewöhnlichem Natriumsulfat als Flüssig-Elektrolyt. Diese Variante könnte beispielsweise in Wearables eingesetzt werden. Damit konnten die beiden neuentwickelten Batterietypen die meisten Lithium-Ionen-Batterien in Speicherfähigkeit und Leistung übertreffen, schrieben die Forscher.

Auch wenn die Batterien gefaltet und gebogen wurden, um die Nutzung eines Sensors oder einer Uhr beispielsweise als Armband zu simulieren, hätten diese nichts von ihrer Leistungsfähigkeit eingebüßt, hieß es. Die Speicherkapazität sei lediglich bei den Versionen mit Kochsalz und zellkulturähnlichen Stoffen geringfügig reduziert gewesen. Wahrscheinlich weil sie etwas weniger Natrium-Ionen beinhalteten als die Natriumsulfat-Lösung, vermuten die Forscher.

Ob die Erfindung der chinesischen Wissenschaftler es allerdings in die Massenproduktion schafft, ist unklar. Bisher haben die Forscher mit ihrem Ansatz nur gezeigt, dass eine sichere Batterie für implantierbare Geräte möglich ist.