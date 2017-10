Stockholm Chemie-Nobelpreis geht an Entwickler neuer Mikroskopie-Technik

Sie haben eine Methode entwickelt, um Biomoleküle sichtbar zu machen und diese besser erforschen zu können. Für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie erhalten die drei Wissenschaftler Joachim Frank, der in den USA forscht, Jacques Dubochet und Richard Henderson den Chemie-Nobelpreis 2017. Der renommierteste Preis der Wissenschaft ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert, was fast 940.000 Euro entspricht.

Zwischen 1975 und 1986 entwickelte der gebürtige Deutsche Joachim Frank eine Methode, bei der die zweidimensionalen Aufnahmen des Elektronenmikroskops zusammengefügt werden, um eine dreidimensionale Struktur zu offenbaren.

In den frühen Achtzigerjahren gelang es dem Schweizer Jacques Dubochet, auch Biomoleküle unter dem Elektronenmikroskop zu untersuchen - mithilfe von besonders schnell gekühltem Wasser, daher auch der Name Kryo-Elektronenmikroskopie.

1990 schließlich konnte Richard Henderson die dreidimensionale Struktur eines Proteins in atomarer Auflösung darstellen.

So sieht das Zika-Virus aus

Den Entwicklungen der Forscher verdanken wir, dass Darstellungen der unterschiedlichsten Proteine und Organismen mittlerweile zur Routine gehören. Wir wissen, wie die Oberfläche des Zika-Virus aussieht, wie kennen die Struktur von Proteinen, die Antibiotikaresistenzen auslösen. "Die Biochemie befindet sich in einer explosiven Entwicklung", heißt es in der Begründung des Nobel-Komitees.

Die Medizin-Nobelpreisträger 2017 stehen seit Montag fest: Es sind drei Wissenschaftler aus den USA, die die innere Uhr bei Menschen, Tieren und Pflanzen erforscht haben.

Im Gegensatz zu den US-Forschern, die am Dienstag mit dem Physik-Nobelpreis für die Entdeckung von Gravitationswellen ausgezeichnet wurden, die ihnen im Jahr 2015 gelang, mussten die Wissenschaftler Frank, Dubochet und Henderson lange auf den Nobelpreis warten. Damit sind sie allerdings in guter Gesellschaft: Eine Studie der finnischen Aalto-Universität hatte ergeben, dass zwischen wissenschaftlichem Durchbruch und Preisverleihung immer mehr Jahre vergehen - in der Regel mehr als 20 Jahre.

Schon jetzt gibt es sogar Beispiele, in denen es mehr als 50 Jahre gedauert hat: Der Russe Witali Ginsburg (1916-2009) bekam den Preis 2003 für "bahnbrechende Arbeiten in der Theorie über Supraleiter und Supraflüssigkeiten", die er maßgeblich 1950 geleistet hatte.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Wartezeiten vom ersten Nobelpreis bis zum Jahr 2015. Wenn Sie auf einen Punkt klicken, erfahren Sie mehr über den jeweiligen Preisträger und die ausgezeichneten Forschungsarbeiten.