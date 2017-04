Lohnt sich das?

Wenn am European XFEL mal wieder ein Bauabschnitt fertig wird, kommt die Politik gerne vorbei. Zuletzt war Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) da. Laut Pressemitteilung sagte er: "Internationale Forschergruppen werden hier atomare Details von Viren und Zellen entschlüsseln, chemische Reaktionen filmen und Erkenntnisse über das Innere von Planeten gewinnen."

Der Satz könnte aus einer der vielen Hochglanzbroschüren stammen, die der European XFEL über sich selbst veröffentlicht. Wer die Broschüren zu Ende liest, kann das Gefühl bekommen, dass eine wissenschaftliche Revolution vor der Tür steht. Aber stimmt das wirklich?

Großforschungsanlagen verschlingen jährlich Milliarden an Steuergeldern. Im Jahr 2017 gibt das Bundesforschungsministerium laut aktueller Planung rund 17,6 Milliarden Euro aus. Doch allein rund 13 Prozent davon werden benötigt, um Großprojekte wie das Desy in Hamburg, den Teilchenbeschleuniger LHC in Genf oder das Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt zu betreiben.

Wie toll ist der European XFEL also? Der Röntgenlaser erlaube es zum Beispiel, Moleküle gezielt anzuregen und Veränderungen in ihrer Struktur darauf zu beobachten. "Das ist an dieser Methode einzigartig", sagt Holger Stark vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Stark erforscht seit Jahren die Dynamik von Biomolekülen, arbeitet also auf demselben Forschungsgebiet wie Mancuso - allerdings nutzt er dafür eine andere Technik. Mit der sind solche Experimente wie in Schenefeld aber nicht möglich.

Doch Stark sagt auch, dass sich Großgeräte wirklich nur dann lohnen, wenn es keine günstigere Alternative gibt. Denn der European XFEL bringe auch zwei Nachteile mit sich:

Erstens kann man damit relativ wenige Experimente machen - die Forschung insgesamt bringen sie also nur langsam voran. Weltweit gibt es nur eine Handvoll Röntgenlaser (und der in Hamburg ist bisher vollkommen einmalig), aber Tausende andere Labore mit weniger aufwendigen Methoden. Im Vergleich zum Röntgenlaser sind die geradezu ein Schnäppchen. Starks Aufbau in Göttingen kostet zum Beispiel nur vier bis fünf Millionen Euro - und kann ebenfalls einzelne Moleküle mit atomarer Auflösung fotografieren. Eine Anregung der Moleküle ist dort nicht möglich.

Der zweite Nachteil ist ein physikalischer: Bei Bildern mit Röntgenlicht geht beim "Fotografieren" ein wichtiger Teil der Information verloren. Weil diese "Phase" fehlt, ist es noch aufwendiger als ohnehin schon, aus den Röntgenbildern die Struktur der Moleküle zu rekonstruieren.

Stark glaubt trotzdem, dass sich die Anlage weltweit an die Spitze setzen wird. In den Dreißigerjahren habe auch niemand ein Elektronenmikroskop bauen wollen - heute habe man die Probleme alle in den Griff bekommen. "Wenn die Physik stimmt - und das ist beim European XFEL der Fall -, dann werden wir Anwendungen bekommen, die jetzt noch niemand absehen kann."