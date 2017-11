Ruthenium-Wolke über Europa Die Spuren führen zur Atomfabrik Majak

In seinem Job hat Simon Proud viel mit Satellitenbildern zu tun. Der Postdoc am Department of Physics der University of Oxford nutzt Aufnahmen aus dem All unter anderem für seine Forschungen zu den Eigenschaften von Wolken. Doch kürzlich hat er sich auf der Erde umgesehen. Und zwar an folgenden Koordinaten: 55° 42' 43.66" nördlicher Breite, 60° 50' 51.07" östlicher Länge.

Dort liegt die Atomanlage im russischen Majak. Der Komplex unweit der Stadt Osjorsk im Ural ist weltbekannt. Dort hat sich im September 1957 ein schwerer Nuklearunfall ereignet, der aber erst Jahre später bekannt wurde. Und als Strahlenschützer Anfang Oktober eine Wolke von schwach radioaktivem Ruthenium über Europa maßen, galt Majak als ein Kandidat für die Herkunft der Isotope.

Deswegen hat Proud die Bilder von dort analysiert. Und auf den Aufnahmen des europäischen Satelliten "Sentinel 2" konnte der Physiker eine bemerkenswerte Veränderung feststellen: Wo auf den Fotos vom August noch ein helles Dach einen Teil der Anlage überspannte, war Ende September ein großer schwarzer Bereich zu sehen.

"Interessante Übereinstimmung"

Dass es ein Schatten sein könnte, glaubt Proud nach eigenem Bekunden nicht. Die Fläche auf der westlichen Dachseite erscheine auf allen Bildern seit Ende September dunkel, unter verschiedenen Bedingungen und bei unterschiedlichen Sonnenständen. Am selben Tag des Vorjahres gebe es den beobachteten Effekt dagegen nicht.

"Dafür kann es eine einfache Erklärung geben, Bauarbeiten oder Renovierungsmaßnahmen", schränkt Proud ein. Er spricht aber von einer "interessanten Übereinstimmung", dass seine Beobachtungen zeitlich sehr gut zu den Messungen der leicht radioaktiven Wolke in Europa passen. "Es ist unmöglich, mithilfe der Satellitenbilder sicher zu sagen, dass beide Ereignisse zusammenhängen", sagt er. "Aber es ist ein guter Startpunkt für weitere Untersuchungen."

Eine undatierte Google-Earth-Aufnahme der Anlage von Majak zeigt das Dach, das bis Ende September noch teils sehr hell auf den "Sentinel"-Fotos erscheint, in hellem Grau - siehe Mitte des Bildes unten. Auf "Sentinel"-Bildern aus dem Oktober ist das Dach dann auf der ganzen Länge nahezu schwarz.

Google Earth Undatierte Aufnahme der Atomanlage Majak

Neben den Satellitenbildern gibt es weitere Indizien, die für Majak sprechen. Da sind die Messungen des russischen Wetterdienstes, der im Dorf Argajash im Ural eine um das 986-Fache erhöhte Strahlung gemessen hat - wenige Kilometer von der Atomanlage entfernt.

Lokalisierung mit Wetterdaten

Und da ist der erste Verdacht: Anfang Oktober hatten Wetterdienste in Europa von ungewöhnlichen Messergebnissen berichtet. Sie hatten leicht erhöhte Werte von radioaktivem Ruthenium nachgewiesen. Das Bundesamt für Strahlenschutz verortete die mutmaßliche Quelle dafür im südlichen Ural. Die Wissenschaftler hatten den Ursprung aus den Luftbewegungen errechnet und aus den Zeitpunkten, zu denen das Isotop an den verschiedenen Messstationen in Deutschland, Österreich und Italien registriert worden war.

Das französische Institut für nukleare Sicherheit IRSN erklärte, die Substanz stamme womöglich aus einem medizinischen Labor oder einer Produktionsstätte für nuklearen Treibstoff, die im Süden Russlands oder in Kasachstan liegen könnten. Der Zeitpunkt der Freisetzung sei Ende September gewesen. Grundlage dieser Aussagen waren Simulationen mit realen Wetterdaten.

IRSN Mutmaßliche Ruthenium-Quelle

Die für Majak zuständige Firma Rosatom erklärt jedoch: Einen Zwischenfall habe es nicht gegeben. Die Emissionen in die Atmosphäre hätten sich im üblichen, erlaubten Rahmen bewegt. Rebecca Harms, Europaparlamentarierin der Grünen, will das nicht glauben: "Offensichtlich handelt es sich um einen relevanten atomaren Störfall. Wie gefährlich die Situation für die Menschen vor Ort tatsächlich ist und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, muss dringend geklärt werden." EU-Kommission und Internationale Atomenergiebehörde müssten der Sache dringend auf den Grund gehen.

Untersuchungskommission angekündigt

Für Westeuropa bestand offensichtlich kein Grund zur Sorge: Eine Gesundheitsgefährdung habe es laut IRSN zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die in Europa gemessene Konzentration des Ruthenium-106 war extrem gering. In Deutschland habe die höchste gemessene Konzentration etwa fünf Millibecquerel pro Kubikmeter Luft betragen, hatte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mitgeteilt. Eingeatmet über eine Woche ergebe das eine Dosis, die niedriger sei als die über die natürliche Umgebungsstrahlung in einer Stunde aufgenommene, so das BfS.

Einen Unfall in einem Atomkraftwerk hatten die Experten als Ursache ausgeschlossen, da man dann neben Ruthenium auch andere typische Kernspaltungsprodukte wie Rhodium und Palladium hätte finden müssen. Ruthenium-106 wird unter anderem in der Medizin zur Krebstherapie eingesetzt. Selten kommt es auch in Radionuklidbatterien zum Einsatz, die Satelliten und Raumsonden mit Strom versorgen. Auch bei der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus Kernkraftwerken könne Ruthenium auftreten.

Eine Wiederaufbereitungsanlage, jedenfalls, gibt es auch in Majak. Genutzt werde sie auch von europäischen Atomunternehmen, sagt Grünen-Politikerin Harms. "Wir können nicht einfach wegschauen." Russland hat inzwischen angekündigt, dass eine Untersuchungskommission die Vorgänge unter die Lupe nehmen soll.