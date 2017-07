Nach Rost an Brennstäben AKW Brokdorf darf wieder hochgefahren werden

Nach fünf Monaten Pause darf der Betreiber das Atomkraftwerk Brokdorf wieder hochfahren. Die schleswig-holsteinische Atomaufsicht hat die Zustimmung am Wochenende erteilt, wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte.

Allerdings gelten Beschränkungen: So darf das Atomkraftwerk zunächst nur mit 88 Prozent seiner Leistung betrieben werden. Wenn die mittlere Kühlmitteltemperatur gesenkt wird, sind 95 Prozent erlaubt.

Im Zuge der Jahresrevision war im Februar Rost an Brennstäben festgestellt worden, der nicht nur dicker war, sondern auch schneller und an anderen Stellen auftrat als erwartet. An einigen Stäben waren die Grenzwerte überschritten. Die im Kieler Umweltministerium angesiedelte Atomaufsicht hatte eine gründliche Untersuchung eingeleitet und das Wiederanfahren untersagt. Eine Gefahr bestand demnach allerdings nicht.

Laut einer Untersuchung kam der Rost durch mehrere Faktoren zustande. Unter anderem lief der Reaktor seit Jahren mit einer höheren Leistung und wurde immer häufiger hoch- und runtergefahren.

Am Samstag demonstrierten rund 80 Atomkraftgegner gegen das Wiederanfahren des Meilers. Sie forderten unter anderem einen Verzicht auf die rostanfälligen M5-Brennstäbe und eine Reduzierung der Leistung auf 80 Prozent. Die Anlage hat eine Restlaufzeit bis 2021.