Lebensmittelsicherheit Der Spion, der aus der Kälte kam

Bis Bananen oder Mangos in unseren Supermarktregalen liegen, haben sie oft einen weiten Weg hinter sich. Nicht jede Warenladung übersteht den langen Transport unbeschadet. Sensoren messen zwar die Lufttemperatur in den Kühlcontainern, allerdings ist die Kälte nicht überall gleichmäßig verteilt.

Schweizer Ingenieure wollen deswegen nun mit Sensoren in Obstform die Kühlkette bei Fruchttransporten überprüfen. Die Geräte sollen direkt in der Obstkiste liegen und Daten über den gesamten Verlauf des Transports messen, so die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Empfänger der Ladung können die Daten analysieren und feststellen, ob die Kühlkette lückenlos war oder an welcher Stelle es Probleme gab.

Die neuen Sensoren erlauben es, nicht nur die Temperatur innerhalb der Obstkiste, sondern sogar im Inneren der Früchte selbst zu messen, schreiben die Forscher.

Eigener Sensor sogar für Unterarten

Der Sensor hat die Form und Größe der jeweiligen Frucht und deren simulierte Zusammensetzung. "Wir entwickeln für jede Frucht einen eigenen Sensor, sogar für Unterarten", sagt Empa-Forscher Thijs Defraeye. So werde das spezifische Fruchtfleisch aus einem Mix aus Wasser, Kohlenhydraten und Polystyrol nachgebildet. Es gebe derzeit Mess-Früchte für die Apfelsorten Braeburn und Jonagold, für Kent-Mangos, für Orangen sowie für Bananen. Die ersten Tests seien erfolgreich gewesen.

Vor allem die USA und China seien sehr strikt bei der Einfuhr von Obst und Gemüse, so die Entwickler. Wenn die Ladung nicht drei Wochen bei einer bestimmten Mindesttemperatur gelagert worden sei, würde sie für den Verkauf im Land nicht zugelassen. Die Kühlung sorge dabei nicht nur für Frische und Qualität, sondern töte beispielsweise auch Larven von Motten ab, die sich in den Früchten einnisten könnten.

Es sei also dringend nötig nachzuweisen, dass die Kühlung auch tatsächlich bis zu allen Früchten in der gesamten Ladung durchgedrungen ist - und zwar die ganze Zeit über. Eine Sache kann der Sensor übrigens im Moment noch nicht: seine Daten drahtlos und in Echtzeit übermitteln. Bisher muss man den Kälte-Spion noch per Hand aus der Kiste nehmen und am Computer auslesen.