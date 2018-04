Flug Southwest 1380 Ein Opfer, eine Heldin - und drängende Fragen

Wenn Sie das nächste Mal in ein Flugzeug steigen, nehmen Sie sich doch eine Sekunde Zeit. Direkt an der Tür. Dann können Sie mit eigenen Augen sehen, wie verblüffend dünn die Außenwand eines Jets eigentlich ist. Während des Fluges schützt nur diese Hülle die Passagiere vor dem Unterdruck draußen.

Normalerweise ist das auch kein Problem.

Doch sehr, sehr selten gibt es Fälle, in denen diese Hülle ihre lebenswichtige Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Der Flug Southwest Airlines 1380 vom Dienstagvormittag US-Ostküstenzeit ist solch ein Fall.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj — Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17. April 2018

Am linken Triebwerk der Boeing 737-700 auf dem Weg von New Yorks LaGuardia Airport nach Dallas war es etwa 20 Minuten nach dem Start zu einem schweren Schaden gekommen: Trümmerteile aus dem Antrieb durchschlugen Flügel und Außenwand des Jets, ein Teil der Triebwerksabdeckung fiel ab. Eine Passagierin an Bord wurde teilweise durch ein beschädigtes Fenster nach draußen gerissen. Später verstarb sie an ihren Verletzungen.

Es gibt mehrere Arten, diese Geschichte zu erzählen.

Da ist als erstes das Opfer. Nach US-Medienberichten handelt es sich um Jennifer Riordan, Mutter einer zwölfjährigen Tochter und eines zehnjährigen Sohnes. Die 43-Jährige arbeitete als Vizepräsidentin für Öffentlichkeitsarbeit für die Bank Wells Fargo in deren Niederlassung in Albuquerque (Bundesstaat New Mexico). Dort war sie unter anderem für das Spendenprogramm verantwortlich, mit dem lokale Vereine und Initiativen in ihrer Arbeit unterstützt werden.

STATEMENT from the family of Jennifer Riordan, the @SouthwestAir passenger killed during the explosive decompression of SWA 1380 this morning. She was an Albuquerque, NM resident. pic.twitter.com/s4nf6O22JW — Jason Whitely (@JasonWhitely) 18. April 2018

Was ihr am Dienstag zugestoßen ist, könnte einem Hollywood-Katastrophenfilm entstammen: Riordan saß links am Fenster auf ihrem Sitz, etwa in der Mitte der Flugzeugs, als ein Trümmerteil aus dem Triebwerk das neben ihr liegende Fenster durchschlug. Durch das Loch wurde Riordans Körper teilweise nach draußen gesogen, inklusive Kopf und beiden Armen.

Mehr als zehn Minuten lang mühten sich andere Fluggäste vergeblich, die blutende Frau ins Innere der Maschine zurückzuziehen. Als dies irgendwann doch gelang, versuchten eine Krankenschwester und ein anderer Fluggast, noch an Bord eine Wiederbelebung durchzuführen. Ohne Erfolg.

Man kann die Geschichte von Flug 1380 aber auch über seine Heldin erzählen. Denn nicht zuletzt Pilotin Tammie Jo Shults ist es zu verdanken, dass Riordan das einzige Opfer unter den 144 Fluggästen und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord bleib. Lediglich sieben leicht Verletzte musste die Feuerwehr in Philadelphia nach der Landung versorgen.

Weil Pilotin Shults cool blieb, die Maschine stabilisierte, innerhalb von fünf Minuten von 9700 auf 3000 Meter herunterbrachte und schließlich in Philadelphia notlandete, wird sie nun - zu Recht - gefeiert. Nach der Landung soll sie mit jedem einzelnen Passagier gesprochen haben.

Look at the altitude drop of Southwest 1380 in just minutes. pic.twitter.com/7fjK6Q97SZ — Todd Schnitt (@toddschnitt) 17. April 2018

Die 56-Jährige hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Nach einem Studium der Biologie und Agrarwissenschaften bewarb sie sich bei der Air Force. Doch dort lehnte man sie als Pilotin ab - weil sie eine Frau war. Also heuerte sie bei der Navy an und wurde dort eine der ersten F18-Pilotinnen. Kampfeinsätze flog Shults zwar nicht, wurde aber Ausbilderin, bis sie 1993 zu Southwest in den Liniendienst wechselte.

Zusammen mit ihrem Mann Dean, ebenfalls ein Pilot, lebt sie in Fair Oaks Ranch, Texas. Nun gelang es ihr, 148 Leben zu retten, inklusive ihres eigenen. Auch eine Geschichte für Hollywood.

Eine dritte, die möglicherweise wichtigste Art, über Southwest Airlines 1380 zu berichten, hat mit einer drängenden Frage zu tun: Hätte sich das Unglück womöglich vermeiden lassen? Unmittelbar nach dem Aufsetzen des Flugzeugs in Philadelphia begann die zuständige US-Behörde, das National Transportation Safety Board, ihre Untersuchungen. Sie werden wohl 12 bis 15 Monate dauern.

Doch ein paar Dinge konnte Behördenchef Robert Sumwalt der Öffentlichkeit bereits nach kurzer Zeit mitteilen: Bei Bernville in Pennsylvania habe man Teile der Triebwerksabdeckung gefunden. Eine der 24 Turbinenschaufeln des beschädigten Triebwerks fehle jedoch - und es gebe Hinweise, dass Materialermüdung dafür verantwortlich sein könnte.

Der Jet war mit einem Triebwerk des Typs CFM56 ausgerüstet. Das Aggregat ist eine amerikanisch-französische Co-Produktion der Unternehmen GE und Safran Aircraft Engines. Es gilt als Arbeitstier der Luftfahrt. Nach Herstellerangaben fliegen weltweit mehr als 6700 Flugzeuge mit dem Antrieb. Zusammen kämen sie auf mehr als 350 Millionen Flugstunden.

CFM erklärte nach dem Unglück vom Dienstag, man arbeite mit den NTSB-Ermittlern zusammen. Öffentlich könne man den Vorfall nicht kommentieren. Der Motor der betroffenen Boeing 737-700 habe zum Zeitpunkt des Unglücks 40.000 Starts und Landungen absolviert gehabt, ein Viertel davon seit der letzten großen Überholung, so Southwest-Airlines-Chef Gary Kelly. Bei dieser Art von Überprüfung werden die Triebwerke komplett in ihre Einzelteile zerlegt und Stück für Stück überprüft.

Ähnlicher Zwischenfall schon 2016

Das Problem: Hinweise auf mögliche Materialermüdung sind bei diesem Triebwerkstyp nicht neu. Bereits im Jahr 2016 hatte es einen ähnlichen Zwischenfall bei Southwest Airlines gegeben - ebenfalls bei einer 737, ebenfalls verursacht durch ein zerstörtes CFM56-Triebwerk. Damals, auf einem Flug von New Orleans nach Orlando, hatte ein Trümmerteil aus dem Antrieb den Flügel durchschlagen.

Es handelte sich um eine Turbinenschaufel. Als Grund wurde Materialermüdung vermutet. Das klingt unangenehm vertraut.

Die US-Aufsichtsbehörde FAA hatte nach dem Vorfall von 2016 geraten, bestimmte CFM56-Triebwerke einmalig per Ultraschall zu untersuchen. Ob das am Dienstag betroffene Aggregat unter diese Regelung fiel, ist bisher aber noch nicht klar. Auch die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hatte entsprechende Prüfungen angeordnet. Auf SPIEGEL-Nachfrage heißt es von dort, man könne derzeit noch nicht sagen, ob es einen Zusammenhang mit dem aktuellen Unglück gebe.

Southwest kündigte an, man werde innerhalb von 30 Tagen die CFM56-Triebwerke der eigenen Boeings noch einmal gesondert prüfen. Auch andere Fluggesellschaften, zum Beispiel Korean und Japan Airlines, planen in den kommenden Monaten zusätzliche Tests der Antriebe.