Knapp zweieinhalb Wochen wird die "R/V Atlantis" von nun an unterwegs sein, Richtung Guaymas-Becken. Von Süd nach Nord über den Golf von Kalifornien, dann im Zickzackkurs ohne einen Hafen anzulaufen, immer auf der Suche nach Hydrothermalquellen, heißen Unterwasserquellen, an denen so einzigartige Lebensbedingungen vorherrschen wie sonst nirgends auf diesem Planeten. Für viele der 18 Wissenschaftler wird ein Traum in Erfüllung gehen, auch wenn sie nicht viel mitbekommen werden von der Hitze, der Sonne, der Meeresbrise. Sie werden Nacht für Nacht in den drei Labors auf dem Schiff arbeiten und tagsüber schlafen. Sie werden seltene Gesteinsproben in den Händen halten, Krebstiere aus der Tiefe emporholen, bizarre Röhrenwürmer, flauschige orangene und gelbe Bakterienmatten - und Matsch. Kiloweise dunkelbraunen, glitschigen, stinkenden Matsch.