Neuer Weltrekord Solarflugzeug bleibt fast 26 Tage in der Luft

Es flog und flog und flog: Das Airbus-Solarflugzeug "Zephyr S" ist bei seinem Erstflug fast 26 Tage ununterbrochen in der Luft gewesen und hat damit einen neuen Ausdauer-Weltrekord aufgestellt. Das unbemannte Flugzeug sei am 11. Juli in Arizona gestartet und erst nach 25 Tagen, 23 Stunden und 57 Minuten wieder gelandet, teilte der Flugzeugbauer in München mit. "Im Serienbetrieb wird Zephyr dann rund drei Monate ununterbrochen in der Luft sein können", kündigte Airbus an.

Genutzt werden soll das unbemannte Flugzeug zunächst als Relaisstation, um Internetverbindung in die entlegensten Gegenden der Welt zu bringen. Erstkunde ist das britische Verteidigungsministerium. Zephyr könnte auch bei Hitze über einer Hunderte Quadratkilometer großen Region kreisen und Waldbrände früh erkennen, Ölverschmutzungen im Meer entdecken oder Grenzschutzmissionen und andere Einsätze unterstützen.

Es sei billiger und flexibler und liefere schärfere Bilder als ein Satellit, fliege länger als eine Drohne oder ein Flugzeug und habe "das Potenzial, das Katastrophenmanagement zu revolutionieren", so Airbus.

Die Serienproduktion soll jetzt in Farnborough bei London starten. Das 75 Kilogramm leichte Flugzeug mit 25 Metern Spannweite wird nur mit Solarstrom betrieben und fliegt in 21 Kilometern Höhe weit über dem normalen Flugverkehr und den Wolken in der Stratosphäre.

Airbus Datenblatt zu "Zephyr S"

So hoch seien bisher nur drei Flugzeuge geflogen: das Überschallflugzeug Concorde und die Militäraufklärer U-2 und SR-71 Blackbird, sagte ein Airbus-Sprecher. Flugdauer-Weltrekordhalter vor dem Jungfernflug von "Zephyr S" war ein Zephyr-Prototyp, der 2010 14 Tage in der Luft war. Derzeit entwickelt Airbus auch ein größeres Solarflugzeug: Das "Zephyr T" soll 33 Meter Flügelspannweite haben und etwa 140 Kilogramm wiegen.

Vor knapp zwei Jahren hatte die "Solar Impulse 2" nach etwa 510 Stunden und mehr als 40.000 Kilometern die Erde umrundet - ausschließlich mit Sonnenenergie.