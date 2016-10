Die Wächter des Waldes

Ein gebrauchtes Smartphone, befestigt an einem Baumstamm im Regenwald, betrieben mit Solarzellen und ausgestattet mit einem Mikrofon, das dauerhaft in den Wald horcht: Das ist das Konzept der "Rainforest Connection". Mit dem Gerät will Erfinder Topher White, Ingenieur und Physiker aus San Francisco, die Wälder des Planeten retten.

Video: Ein Smartphone im Baum

"Tophers Gerät ermöglicht es, von überall auf der Welt die Geräusche des Regenwalds zu hören", sagt James Reed. Eingespannt in seine Kletterausrüstung hantiert er mit einer Plastikkiste und einer Antenne. "Ich bin hier, um Topher zu helfen, die Geräte im Regenwald von Borneo anzubringen. Und gleichzeitig bringe ich den Einheimischen bei, wie sie sicher die Bäume hochklettern können. Dann können sie in Zukunft die Geräte selbst installieren."

Die "Rainforest Connection" funktioniert so: Das Gerät überträgt alle Geräusche per Internet an einen Server. Erkennt der Computer ein ungewöhnliches Geräusch, beispielsweise einen Schuss oder eine Kettensäge, schickt er automatisch eine Nachricht an die zuständige Behörde. Diese kann dann gegen illegale Abholzung oder Wilderei vorgehen.

"Wir testen die Rainforest Connection in allen tropischen Regenwäldern auf der Welt", sagt Erfinder Topher White. "Unser Ziel ist es, mit der Technik innerhalb der kommenden zwei Jahre 20 bis 30 Millionen Hektar Wald zu schützen." White selbst verbringt die Hälfte des Jahres in seinem Labor in San Francisco und die andere Hälfte in unterschiedlichen Wäldern der Welt.

"Die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und Naturschützern ist für uns zentral", sagt White. Nach seinen Angaben kann ein einzelnes Gerät eine Kettensäge in einem Gebiet von rund drei Hektar erkennen. Platziert man diese an strategisch günstigen Punkten, könnten so leicht große Flächen überwacht werden.

Die Idee für den Aufbau kam White im Regenwald. "2011 war ich auf Borneo unterwegs. Mitten im Dschungel stießen mein Führer und ich auf ein Areal, das illegal abgeholzt worden war. Der Führer erklärte, wie schwer es sei das zu stoppen, obwohl bereits Ranger im Gebiet unterwegs seien. So kam ich auf die Idee, ein einfaches Smartphone mit einer Internetverbindung in einen Wächter des Waldes zu verwandeln. Und genau das habe ich in den vergangenen Jahren probiert."

Forscher können die Telefone auch nutzen, um die Bewegungen von Tieren zu erforschen oder den Rhythmus des Ökosystems zu verstehen. Oder sie können als Radio aus dem Regenwald dienen - ein Orchester des Waldes direkt im Sessel zu Hause. "Wir haben neuerdings ein Internetradio eingerichtet, mit dem jeder auf der Welt von überall live die Geräusche des Waldes hören kann", sagt White. Die einzige Bedingung dafür: Man muss vorher einen kleinen Geldbetrag für die Rainforest Connection spenden.

Vier Menschen mit ganz unterschiedlichen Ideen, sie alle haben dasselbe Ziel: Sie wollen den Regenwald auf Borneo und die Tiere, die in ihm leben, retten. Weltweit gesehen geht die Entwaldung heute nicht mehr so schnell voran wie noch in den Neunzigerjahren. "Das sind zwar gute Nachrichten", sagt Forscher Holmgren. "Aber in einigen Regionen wie Brasilien, Zentralafrika und auch Indonesien verlieren wir Wald in beängstigender Geschwindigkeit."