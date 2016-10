Gejagte Jäger

Es gibt wieder Luchse in Deutschland - doch das freut nicht alle: Im Bayrischen Wald töten Unbekannte die Tiere. Warum? Eine Multimedia-Reportage auf der Spur der Luchsmörder.

Von Ferdinand Kuchlmayr

Er ist zurück. Der Luchs erobert langsam wieder den Bayerischen Wald, nachdem er hier wie überall in Deutschland vor knapp hundert Jahren ausgerottet worden war. Etwa 20 der stillen Jäger, nach Braunbär und Wolf das drittgrößte europäische Raubtier, ziehen hier nun nachts durch ihre Reviere oder lauern versteckt in Gebüschen auf Beute.

Markus Schwaiger kennt sie alle. Er ist Biologe im Luchsprojekt Bayerischer Wald. Mit Wollmütze und Hund ist er schon früh am Morgen unterwegs, um die Fotofallen auszuwerten, mit denen das Luchsprojekt die Übersicht behalten will: Welche Luchse leben wo? Wie viele genau? Und wo kommen sie her? Auf dem Weg erklärt er, was er und seine Kollegen noch tun, um dem Luchs zu helfen: