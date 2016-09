Energie-Quiz Ist Strom in Deutschland wirklich teuer?

Die Herz-Lungen-Maschine im Operationsaal, der Zug auf dem Weg nach Hause, der Kühlschrank für den Einkauf: Strom treibt das moderne Leben an - und doch hat jeder sechste Mensch auf der Welt keinen Stromanschluss.

Bis 2030 soll sich das ändern, bis dahin sollen alle Menschen auf der Welt Zugang zu Energie bekommen. So steht es in den Uno-Nachhaltigkeitszielen, die SPIEGEL ONLINE in der "Expedition ÜberMorgen" analysiert.

Bezahlbar soll die Energie sein und sauber, denn Energie aus erneuerbaren Energien gilt als zentrale Säule im Kampf gegen den Klimawandel.

Erkunden Sie im Quiz die Welt der Energie: Wo ist Strom wie teuer? Und welches Land tut viel für den Klimaschutz? Mit jeder Antwort bekommen Sie weitere Informationen auf der Weltkugel angezeigt. Klicken Sie hierfür auf "Los geht's"!

Hinweis: Falls Sie die SPIEGEL-ONLINE-Android-App nutzen, aktualisieren Sie diese bitte, um den interaktiven Globus fehlerfrei nutzen zu können. Sie benötigen auf Android-Geräten außerdem mindestens Version 4.4 des Betriebssystems.

