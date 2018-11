Assistenzroboter "Cimon" Astronaut Gerst testet neuen Kollegen

Treffen sich ein Astronaut und ein schlafender Roboter auf der Internationalen Raumstation. Sagt der Astronaut "Wach auf!", sagt der Roboter "Was kann ich für Dich tun?". Was klingt wie der Anfang eines möglichen Witzes, hat sich am Mittwoch genau so auf der ISS zugetragen. Esa-Astronaut Alexander Gerst hat bei einem 90-minütigen Experiment erstmals den Assistenzroboter "Cimon" ausprobiert - erfolgreich, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Europäische Weltraumorganisation (Esa) und die Herstellerfirma Airbus am Freitag quasi zeitgleich berichteten.

"Cimon" - der Name soll an "Professor Simon Wright", den robotischen Assistenten, das "fliegende Gehirn", aus der japanischen Science-Fiction-Serie "Captain Future" erinnern. Mit dem in Deutschland entwickelten und gebauten Gerät geht es darum, Technik zur Unterstützung von Astronauten bei Routineaufgaben zu entwickeln - damit diese ihre teure Arbeitszeit möglichst effektiv nutzen können.

Bis dahin ist es freilich noch ein längerer Weg. Im ersten Experiment zeigte "Cimon" aber zumindest, dass er autonom im "Columbus"-Labor der ISS navigieren konnte, mehrere Drehungen und Bewegungen inklusive - dank zwölf kleiner Ventilatoren an Bord.

Außerdem gelang es dem Roboter den Meldungen zufolge, das Gesicht von Astronaut Gerst zu suchen und Augenkontakt aufzunehmen. Als Demonstration seiner Assistenzfähigkeiten zeigte er außerdem auf einem Display in der Mitte der Kugel die Anleitung für ein Schüler-Experiment zur Kristallbildung, spielte einen Musiktitel ab - und machte ein Video und ein Foto von Gerst.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl und eine wahnsinnige Freude, zu erleben, dass 'Cimon' wirklich sieht, hört, versteht und spricht. Dieser erste echte Einsatz im All bedeutet für uns ein Stück Raumfahrtgeschichte und stellt den Beginn für einen hoffentlich langen Einsatz auf der ISS dar", sagt Projektleiter Christian Karrasch vom DLR.

Im Moment ist es allerdings so, dass "Cimon" noch auf Computerkapazität am Boden angewiesen ist, um seine Aufgaben zu erfüllen. Dabei werden etwa die Sprachdaten einer Frage per Satellit zur Erde gefunkt - und dort von einem IBM-Rechner interpretiert. Erst dort sollen Inhalte und Kontext sowie Intention einer Frage oder Anweisung analysiert werden. Die Antwort wird dann zur ISS zurückgeschickt.

Astronaut Alexander Gerst ist seit dem 8. Juni 2018 auf der Raumstation und dort aktuell sogar Kommandant. Seine Rückkehr zur Erde ist derzeit für den 20. Dezember geplant. Sie hatte sich wegen des Fehlstarts zweier Raumfahrer in ihrer "Sojus"-Kapsel verzögert. Deswegen ist die ISS-Besatzung derzeit auch nur zu dritt. Plus "Cimon", natürlich. Wobei der nach seinem ersten Einsatz erst einmal wieder schläft. Er soll aber auch nach Gersts Rückflug auf der Station bleiben und von weiteren Esa-Raumfahrern genutzt werden.