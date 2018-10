Alexander Gerst wird ISS-Kommandant Wir sind Weltraum. Und nun?

Jetzt sind wir also auch noch Weltraum. Und das zum Nationalfeiertag.

Zum 3. Oktober übernimmt Alexander Gerst als erster Deutscher das Amt des Kommandanten auf der Internationalen Raumstation. Doch der Anlass taugt kaum zu verklärter schwarz-rot-goldener Selbstbestätigung. Auf eine Art, eine ganz entscheidende, ist das "wir" unangebracht.

Gerst, gerade zum zweiten Mal im All, hat für die prestigeträchtige Aufgabe hart gearbeitet. Bei seiner ersten Mission hat er einen Außeneinsatz absolviert, diesmal sollen es sogar zwei sein. Er hat Dutzende wissenschaftliche Experimente betreut und bei Liveschalten zur Erde Tausende Menschen begeistert. Von der öffentlichkeitswirksamen Twitterei als "Astro Alex" gar nicht zu sprechen, der Mann ist Social-Media-Gold.

Es ist in erster Linie das Verdienst des souverän und tiefenentspannt auftretenden Geophysikers aus dem schwäbischen Künzelsau, dass er an diesem Tag den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere genießen kann. Erster Deutscher in dieser Funktion, nach dem Belgier Frank De Winne der zweite Europäer, das ist schon was.

Freilich, Gerst hat das Amt nur zwei eher kurze Monate bis zu seiner Rückkehr zur Erde inne. Seine Funktion ist im Alltagsbetrieb der Raumstation außerdem mit keinerlei Privilegien verbunden - außer als Erster in der Morgenkonferenz zu sprechen.

Dazu kommt, dass die Autorität des Kommandanten in der Praxis schnell an ihre Grenzen stößt. Im "Code of Conduct for the International Space Station Crew" steht, dass ein ISS-Chef im Normalfall auf Anweisung des Flugdirektors in Houston oder Moskau zu hören hat. Nur in unmittelbaren Notfällen darf er allein Entscheidungen treffen.

Trotzdem: Gerst kann stolz sein. Und mit ihm auch all die Menschen, die am Boden mit seiner Mission befasst sind, ihr Gesicht aber nie in eine Kamera halten dürfen. "Wir" dagegen haben eigentlich keinen allzu großen Grund, uns kollektiv auf die Schulter zu klopfen. Wir haben nichts gemacht.

Eigentlich. Denn immerhin zahlen wir einen Teil der Veranstaltung in rund 400 Kilometern Höhe. Aber eigentlich auch zu wenig.

Deutschland investiert jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro in die zivile Raumfahrt

Raumfahrt kostet Steuergeld. Nicht so viel, wie mancher vielleicht glaubt. Deutschland investiert jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro in die zivile Raumfahrt, bemannt und unbemannt zusammengenommen. Für die ISS hat der Bund bisher etwa sechs Milliarden Euro gezahlt, alle Missionen, Beiträge zu den ATV-Raumtransportern und dem "Columbus"-Labor eingeschlossen. Das ist ungefähr so viel Geld, wie der Berliner Flughafen kostet.

Das Geld geht an die Europäische Weltraumorganisation, die einer der offiziellen ISS-Partner ist. Daher ist Gerst auch ein europäischer Astronaut mit deutschem Pass, wie man dort gern klarstellt.

Aber noch mal zum Geld. Ist das nun viel? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Diese Fragen können all die vielleicht mal für sich beantworten, die jetzt gerade besonders stolz sind. Denn mit dem bisherigen Beitrag bekommt Europa nicht eben viel. Für die europäische Wissenschaft stehen während der sechs Monate des Fluges von Alexander Gerst ganze 80 Arbeitsstunden zur Verfügung. Den Rest der Zeit stehen andere Aufgaben im eng getakteten Programm des Astronauten.

Das liegt daran, dass Europa nur acht Prozent der ISS-Kosten trägt.

80 Stunden in sechs Monaten. Das klingt einerseits weniger, als es ist, manche Experimente muss Gerst lediglich einschalten, bei anderen nur regelmäßig die Proben wechseln. Üppig ist das Zeitbudget andererseits nun auch nicht.

Wer mehr will, mehr Wissenschaft, mehr Kommandantenposten, der müsste auch mehr zahlen.