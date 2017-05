Suche nach intelligenten Lebensformen Und wenn die Aliens schon längst hier waren?

Nein, Jason Wright ist kein Däniken. Und auch kein Kubrick. Der Astronom von der Penn State University hält sich an wissenschaftliche Regeln. Und doch sind die Fragen radikal, die er in einem kürzlich beim Portal arXiv veröffentlichten Aufsatz stellt. So radikal, dass sie eben doch beinahe wie (Science) Fiction klingen: Was wäre, wenn es bereits einmal eine intelligente Zivilisation in unserem Sonnensystem gegeben hätte? Vielleicht sogar auf der Erde? Würde sie sich heute noch verraten? Und wenn ja: Wo müsste man nach ihren Spuren suchen?

Interessant wären vor allem sogenannte Technosignaturen - so lautet eine der Antworten von Wright. Diese würden womöglich bis heute von den technologischen Fähigkeiten bereits untergegangener Zivilisationen im Sonnensystem künden. Reste von Siedlungen oder Fabriken könnten das zum Beispiel sein. Oder aber Bergwerke auf anderen Planeten oder Asteroiden. Es sei denkbar, dass solche Überbleibsel sogar langlebiger seien als biologische Spuren der betreffenden Lebensform.

Um es klar zu sagen: Wright sagt nicht im Ansatz, dass es bereits einmal intelligentes - nun aber ausgestorbenes - Leben in unserem Sonnensystem gab. Er arbeitet mit Hypothesen, sagt wo die Suche nach Spuren womöglich lohnend sein könnte - und wo eher nicht. "Die naheliegendste Herkunft einer früheren Spezies jedweder Art ist die Erde", schreibt der Forscher. Immerhin sei unser Planet dafür bekannt, dass er komplexes Leben beherberge.

Schwierig sei es aber, Reste einer hypothetischen früheren Zivilisation noch nachzuweisen. "Die Erde ist, in kosmischen Zeitskalen, ziemlich effizient darin, Beweise für Technologie an ihrer Oberfläche zu vernichten." Auf kürzeren Zeitskalen die Erosion und auf längeren die Plattentektonik würden größte Teile der Erdoberfläche wieder und wieder erneuern. Und die heute ältesten Bereiche der Erdkruste, wo man bisher auch keine Hinweise auf frühere Zivilisationen gefunden habe, könnten zu deren Lebzeiten komplett unzugänglich gewesen sein - etwa unter dickem Eis.

Untergegangen sein könne eine frühere Zivilisation auf der Erde etwa durch den Einschlag eines Asteroiden, durch eine globale Klimakatastrophe oder ein kosmisches Ereignis wie einen starken Gammastrahlenblitz oder eine Supernova. Oder die betreffende Art sei "einfach ausgestorben" beziehungsweise habe ihre Fähigkeit zur Nutzung von fortgeschrittener Technologie verloren.

Dass wir keine Hinweise auf sie haben, heißt nicht, dass es eine frühere Zivilisation nicht irgendwann gegeben hat, so Wrights Idee. Man kann das als Spinnerei abtun - oder als faszinierendes Gedankenexperiment. Die Frage, ob wie allein dort draußen sind, ist schließlich eine der fundamentalsten der gesamten Menschheitsgeschichte. Und laut einer Umfrage glaubt etwa jeder zweite Deutsche, dass Aliens tatsächlich existieren. Irgendwo da draußen.

Verborgen im Marsstaub?

Beim Seti-Projekt etwa horchen Wissenschaftler schon seit geraumer Zeit auf Signale aus den Tiefen des Kosmos - bislang ohne jeglichen Erfolg. Doch womöglich müsse man eben gar nicht so sehr in die Ferne schauen, so Wright. Aber wohin dann?

Ähnlich schwierig wie auf der Erde wäre die Suche nach technologischen Hinterlassenschaften freilich auch auf der Venus, schreibt der Forscher. Die sei zwar mit einer dünneren Atmosphäre womöglich einst lebensfreundlicher gewesen. Doch haben gigantische Vulkanausbrüche vor etwa 500 bis 800 Millionen Jahren die Oberfläche komplett neugestaltet.

Interessanter sei die Suche aber auf dem Mars, wo es - wie oft schon postuliert - flüssiges Wasser gegeben haben könnte. Dort gebe es zwar auch Erosion durch Wind, aber unter der Oberfläche könnten sich durchaus historische Strukturen erhalten haben. Einmal unter Staub begraben, seien diese außerdem gut geschützt. Dass bisherige Forschungsmissionen solche - hypothetischen - Hinterlassenschaften auf dem Mars noch nicht entdeckt hätten, sei nicht weiter verwunderlich. Man habe ja nicht danach gesucht.

Auch auf dem Erdmond oder Asteroiden im Kuipergürtel lohne sich die Fahndung nach den Überbleibseln früherer Zivilisationen, erklärt Wright. Sich die vergleichsweise kleinen Körper in der Finsternis jenseits der Neptunbahn bei der Alien-Suche näher anzuschauen, das hatten schon andere Forscher vorgeschlagen. Wright erklärt nun auch, dass es dort ja zum Beispiel alte Minen oder aber auch so etwas wie kosmische Leuchtfeuer geben könnte. Deswegen sei es auch nur Konsequent, bei der Suche nach außerirdischen Signalen im Rahmen des Seti-Projekts auch dort zu suchen.