Satellitenbild der Woche Alle Augen blicken nach Rom

"Rom, die ewige Stadt", schwärmt der französische Astronaut Thomas Pesquet, der dieses Foto von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen hat.

Auf den ersten Blick fällt ein weißes, ovales Gebäude ins Auge. Es ist - nicht - das Kolosseum. Sondern das Olympiastadion Rom, in dem unter anderem die Fußballclubs Latio und AS Rom ihre Spiele austragen. Eine weitere Sportstätte ist auf der anderen Tiberseite, direkt unterhalb des Olympiastadions zu sehen: das Stadio Flaminio erscheint als ein bräunliches Rechteck mit hellerem Rand.

Auch der Vatikan ist auf dem Foto zu erkennen. Der Petersplatz liegt ein Stück oberhalb einer weiteren Schlaufe des Tibers - es ist die runde graue Fläche. Auf dem Bild befindet sich der Mini-Staat ein Stück weit entfernt vom Olympiastadion, links und etwas unterhalb. Tatsächlich liegt der Vatikan aber südlich der Sportstätte. Norden ist auf dem Foto also rechts oben. Die beiden Orten liegen übrigens etwas mehr als vier Kilometer weit auseinander.

Pesquets Aufnahme schließt auch das Kolosseum mit ein, allerdings ist es nicht leicht zu erkennen und man muss es sich in der Großansicht anschauen. Wer sich auf die Suche begeben will: Es befindet sich unterhalb des Tibers und liegt nur einen Tick weiter rechts als der Vatikan.

ESA "Sentinel-2A"-Aufnahme von Rom und Umgebung

Auch die Europäische Raumfahrtbehörde Esa schaut auf Rom - allerdings hat der Satellit "Sentinel 2A" nicht einzelne Gebäude, sondern die Stadt samt Umland im Blick. Unter anderem sind die langen Sandstrände an der nahen Mittelmeerküste zu sehen. Wer genau hinsieht, erkennt auch hier den Tiber, der von Norden her nach Rom fließt, die Stadt quert und schließlich ins Mittelmeer mündet.

Für Rom kann man sich natürlich immer begeistern, in dieser Woche lädt zusätzlich ein historisches Ereignis dazu ein: Denn am 25. März 1957, vor 60 Jahren, wurde in dieser Stadt ein Grundstein für die Europäische Union gelegt. Sechs Länder schlossen sich damals zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen.