Sonnensterben Das Ende wird spektakulär

Über die Lebenserwartung unserer Sonne sind sich Wissenschaftler ziemlich einig: Sie geben ihr noch etwa zehn Milliarden Jahre. Doch wie sie nach ihrem Tod aussehen wird, war bisher weitgehend unklar. Nun sagen Astronomen voraus: Unsere Sonne wird sich in einen riesigen Ring aus leuchtendem, interstellarem Gas und Plasma verwandeln - einen sogenannten "planetarischen Nebel".

Der Begriff ist irreführend, denn mit Planeten haben solche Nebel nichts zu tun. Der Begriff entstand im 18. Jahrhundert, damals waren planetarische Nebel durch Teleskope kaum von Planeten zu unterscheiden. Tatsächlich sind sie jedoch die Überreste von Sternen.

NASA Der Katzennebel zeigt, wie ein planetarischer Nebel aussehen kann

Bisher dachten Forscher, unsere Sonne habe eine zu geringe Masse, um einen sichtbaren Nebel zu hinterlassen. Ein Forscherteam um den Astronomen Albert Zijlstra von der Universität Manchester hat nun ein neues Datenmodell entwickelt, das den Lebenszyklus eines Sterns vorhersagen kann, wie die Wissenschaftler im Fachblatt "Nature Astronomy" berichten.

"Wenn ein Stern stirbt, stößt er Unmengen an Gas und Staub in den Weltraum aus, was den Kern des Sterns enthüllt", sagt Zijlstra. Der heiße Kern sorgt dafür, dass der planetare Nebel sichtbar wird - meist etwa 10.000 Jahre lang, eine extrem kurze Zeit in der Astronomie. "Einige planetarische Nebel sind so hell, dass sie noch aus extremen Entfernungen von mehreren Millionen Lichtjahren zu sehen sind. Den Stern selbst hätte man aus diesen Entfernungen nicht beobachten können", sagt Zijlstra.

"Problem gelöst"

Die Berechnungen erklären auch ein Paradoxon, über das Astronomen seit einem Vierteljahrhundert rätseln. Denn laut bisherigen Berechnungen müssten eigentlich alte Sterne mit einer geringen Masse deutlich schwächere Nebel erzeugen als junge, große Sterne - tun sie aber nicht.

Laut dem Modell des Astronomen erhitzen sich Sterne jedoch dreimal schneller als bisher gedacht, wenn sie ihre Hülle abstoßen. Dadurch erzeugten auch Sterne mit einer geringen Masse einen sichtbaren planetarischen Nebel. "Problem gelöst", sagt Zijlstra. Unsere Sonne könnte demnach noch gerade genug Masse für ein fulminantes Ende haben. Wäre sie nur ein wenig kleiner, würde es nicht für einen sichtbaren planetarischen Nebel reichen.

Auf zum Mars

Das Ende der Sonne wird die Menschheit allerdings wahrscheinlich nicht miterleben. Denn in wenigen Milliarden Jahren wird sich die Sonne voraussichtlich zu einem roten Riesen aufblähen. Dabei schrumpft der Kern der Sonne zusammen, der äußere Teil dehnt sich erheblich aus. Sämtliches Wasser auf der Erde würde dabei verdampfen, wenn nicht gar der ganze Planet.

Wissenschaftler empfehlen der Menschheit deshalb schon länger, sich nach einem anderen Planeten umzusehen. Stephan Hawking hatte beispielsweise Siedlungen auf dem Mars vorgeschlagen. Auch Weltraumagenturen wie die Nasa oder die Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk denken darüber nach, bemannte Raumschiffe zum Mars zu schicken, konkrete Pläne gibt es dafür aber bislang nicht.