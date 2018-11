Astro-Bilder des Jahres Licht aus, Sterne an

Ein Mann am Rande eines Canyons und Millionen Sterne, alles auf einem Bild: Die beeindruckende Aufnahme stammt von Brad Goldpoint und wurde nun zum besten Astronomie-Bild des Jahres gekürt. Das Gewinnerbild heißt "Transport the Soul", übersetzt "Transportiere die Seele". Die Aufnahme mit Langzeitbelichtung zeigt rechts die Milchstraße, in der Mitte den Mond und links den Fotografen am Rande des Moab Canyons im US-Bundesstaat Utah.

Der Wettbewerb "Astronomy Photographer of the Year" findet bereits zum zehnten Mal statt und ehrt die "schönsten und spektakulärsten Bilder des Weltraums und des Kosmos", heißt es in einer Mitteilung des Royal Observatory Greenwich in London, das den Wettbewerb organisiert. Weitere diesjährige Gewinner sehen Sie hier.

Die Jury musste sich zwischen mehr als 4200 Aufnahmen aus 91 Ländern entscheiden. Das Preisgeld für das beste Foto liegt bei 10.000 Pfund, umgerechnet mehr als 11.000 Euro.

Den Nachthimmel zu fotografieren ist nicht einfach. Die Belichtungszeiten müssen beispielsweise deutlich länger sein als üblich. Bei "Transport the Soul" lag sie beispielsweise bei zwanzig Sekunden. Die All-Fotografen brauchen also gute Stative, damit das Bild nicht verwackelt. Oft verfügen diese sogar über einen Antrieb, der die Kamera entsprechend der Sternenbewegung nachführt. Ansonsten wären die Sterne nicht als leuchtende Punkte, sondern als weiße Striche auf der Langzeitbelichtung zu sehen.

Wer ferne Galaxien festhalten will, braucht zudem ein Teleskop, eine einfache Kamera mit einem Standardzoom reicht da nicht aus. "Bei der Astro-Fotografie kommt es vor allem darauf an, die Balance zwischen Licht und Dunkelheit zu halten", sagt Jurymitglied Will Gater.