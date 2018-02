Studie zu außerirdischem Leben Die Aliens sind da - was tun Sie nun?  

Wir sind nicht allein - da sind sich die meisten Astrophysiker und Astronomen recht sicher. Dass es irgendwo im All Leben gibt, gilt als recht wahrscheinlich, selbst Wissenschaftsvordenker Stephen Hawking glaubt an Aliens. Zwar hat niemand Erkenntnisse darüber, wie solche Lebensformen aussehen könnten - vermutlich nicht unbedingt wie in Science-Fiction-Streifen. Aber schon länger wird von Astronomen viel unternommen, um die Suche nach Orten mit lebenswerten Bedingungen im All voranzutreiben.

Doch eine Frage muss sich die Menschheit dabei stellen: Was machen wir, wenn wir irgendwann tatsächlich Leben abseits von Planet Erde finden? Wie reagieren die Menschen, werden sie so einer Nachricht mehrheitlich positiv oder negativ gegenüber eingestellt sein?

Natürlich muss so eine Frage zunächst jeder für sich beantworten. Und sie dürfte auch stark von der Art der entdecken Lebensform abhängen. Eine Nachricht über Mikroben irgendwo in den Weiten des Alls dürfte weniger emotional aufgenommen werden als eine über den Fund einer mit unserer Spezies vergleichbar intelligenten Art. Denn schließlich könnte sich hinter einer unbekannten Lebensform auch eine Gefahr verbergen - auch mit solchen Befürchtungen haben Filme wie "Alien" oder "Mars Attacks!" gespielt.

Ganz ernsthaft mit dem Thema haben sich nun zumindest Forscher von der Arizona State University auseinandergesetzt. Ihre dreiteilige Studie, die sie in Austin auf der Wissenschaftskonferenz AAAS vorgestellt haben, brachte ein eindeutiges Ergebnis: Freude und Gelassenheit stehen bei den meisten offenbar im Vordergrund, wenn sie von Kontakt zu Leben im All hören würden.

Für ihre Analysen hatten die Forscher zunächst fünf Zeitungsartikel über unterschiedliche Entdeckungen herausgesucht, die in den vergangenen Jahren für Aufsehen sorgten. Wirbel machte etwa der umstrittene Fund von angebliche fossilen Bakterienspuren auf einem Mars-Meteoriten aus dem Jahre 1996 oder das rätselhafte Leuchten des Tabbys Star 2015. Auch der Nachweis von gleich sieben erdähnlichen Planeten im vergangenen Jahr ist darunter.

Die Artikel ließen die Forscher von einer speziellen Software namens Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) durchleuchten. Das System, das es noch nicht lange gibt, erkennt, welche Emotionen mit den Wörtern verknüpft sind, ob sie eher positiv oder negativ belegt sind. Der Computer lieferte ein klares Ergebnis: Die Autoren der Artikel, allesamt von renommierten US-Medien wie der "New York Times" oder der "Washington Post", ließen einen signifikant höheren Prozentsatz positive Emotionen im Zusammenhang mit den Funden anklingen.

In einem zweiten Teil der Studie baten die Forscher mehr als 500 zufällig ausgewählte Menschen, ein paar Sätze darüber zu schreiben, wie sie bei der Nachricht über einen hypothetischen Mikrobenfund im All wohl reagieren würden. Und wie nach ihrer Einschätzung alle anderen reagieren würden. Dazu stellten sie den Teilnehmern einige Fragen und gaben auch diese Texte in die Analyse-Software.

Auch hier wogen die positiven Reaktionen die zu Risiken und Befürchtungen einer solchen Entdeckung auf. "Das wäre sehr aufregend - selbst wenn es sich nur um primitive Lebensformen handeln würde", schrieb etwa ein Teilnehmer. Interessanterweise stuften die Befragten ihre eigene Reaktion aber positiver ein als die vom Rest der Menschheit.

Freude beim Speer-Asteroiden Oumuamua

Um auszuschließen, dass nicht etwa Nachrichten aus der Wissenschaft generell positiver aufgenommen werden, machten die Forscher noch einen Test: Sie teilten über 500 Probanden in zwei Gruppen ein und ließen sie ihre Reaktionen auf den Artikel über die angeblichen fossilen Mikrobenspuren aufschreiben. Die andere Gruppe sollte einen Artikel über künstliches Leben, an dem der bekannte Genforscher Craig Venter arbeitete, beurteilen.

Auch hier schnitten die Text über das außerirdische Leben besser ab. "Viele scheint die Tatsache beeindruckt zu haben, dass auf einem anderen Planten als der Erde Leben möglich ist", erklärt Studienleiter Michael Varnum.

Auch die Reaktion auf Nachrichten zum Speer-Asteroiden Oumuamua wurde von Probanden positiv aufgenommen, so Varnum bei einer Pressekonferenz in Austin. Forscher hatten das merkwürdige Objekt auf Funksignale abgehört, um auszuschließen, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiffe handeln könnte.

Allerdings gibt der Psychologe zu bedenken, dass die Studie nur eingeschränkte Aussagen zulässt. So sei es nicht möglich, die Reaktion auf unterschiedliche Formen von außerirdischem Leben wie etwa Mikroben oder höher entwickelte Formen genau zu unterscheiden - dafür sei die Datenbasis zu gering und letztlich fehle ja auch eine glaubhafte Nachricht über intelligente Aliens. "Wenn außerirdische Kriegsschiffe über der Erde auftauchen würden, wäre die Reaktion sicher nicht positiv", glaubt Varnum.

Warum die Menschen offenbar positiv über außerirdisches Leben denken, darüber kann er nur spekulieren. "Vielleicht gefällt uns einfach die Vorstellung, nicht allein zu sein", sagt er. "Es könnte die Fragen beantworten, wer wir eigentlich sind und welchen Platz wir im Universum haben."