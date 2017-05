Satellitenbild der Woche Heiter bis wirbelwolkig

Erinnern Sie sich noch an Sarah Palin? Die US-Politikerin war ja mal Gouverneurin im Bundesstaat Alaska. Und als die politischen Ambitionen der einstigen Vizepräsidentenkandidatin der Republikaner größer wurden, soll sie ihre guten außenpolitischen Kenntnisse mit einem bemerkenswerten Zitat begründet haben: Sie könne, so soll Palin gesagt haben, immerhin Russland von ihrem Haus aus sehen.

Tatsächlich war es allerdings die Komikerin Tina Fey, von der dieser Satz stammt, aus einem Sketch für "Saturday Night Live" (sehen Sie das Video dazu hier, die betreffende Stelle ist bei 1:25). Doch tatsächlich geht das wohl - von Palins Heimatstaat Alaska aus Russland zu sehen.

Wenn das Wetter passt. Dann kann man von der Kleinen Diomedes-Insel, die zu Alaska gehört, hinüber spähen zur Ratmanow-Insel, manchmal auch Große Diomedes-Insel genannt. Und die ist eben ein Teil von Russland. Zwischen den beiden Eilanden verläuft die Datumsgrenze. Nur vier Kilometer sind die beiden Staaten dort draußen in der Beringstraße getrennt.

Um einiges weiter ist der Abstand dagegen in dem Meeresgebiet, das auf dem oben stehenden Bild des europäischen Satelliten "Sentinel-3A" zu sehen ist. Die Aufnahme zeigt die Beringsee weiter im Süden. Wie die gleichnamige Straße ist die Beringsee übrigens nach dem Dänen Vitus Bering benannt, der das Gebiet im Jahr 1728 im Auftrag der Russen erkundete.

Entstanden ist das Bild vor rund einem Monat, es wurde aber erst jetzt veröffentlicht. Auf der Aufnahme sind die Sankt-Peter- und die Sankt-Paul-Insel zu sehen, die zu den Pribilof-Inseln gehören. Beide sind Teil der USA, zumindest seit diese Alaska im Jahr 1867 von den Russen kauften.

Das Bild stammt vom Ocean and Land Colour Instrument an Bord des Satelliten. Dessen insgesamt fünf Kameras erfassen jeweils einen 1270 Kilometer breiten Streifen der Erdoberfläche mit einer Auflösung von bis zu 300 Metern.

Auf den Pribilof-Inseln leben nur ein paar Hundert Menschen, aber bis zu zwei Millionen Seevögel. Sie alle müssen mit ziemlich miesem Wetter klarkommen. Um die 300 Tage im Jahr herrsche auf den Inseln Nebel, ist zu lesen.

Am Tag, als der Satellit die Aufnahme gemacht hat, fangen die Wolken allerdings erst etwas weiter südlich an - und sie sind zauberhaft schön. Schuld daran ist eine sogenannte Kármánsche Wirbelstraße. Das ist ein Phänomen, bei dem sich hinter einem - in diesem Fall von Luft - umströmten Körper gegenläufige Wirbel ausbilden.

Umströmt wird in diesem Fall wahrscheinlich ein Vulkan auf der Unimak-Insel. Der Mount Westdahl ist zwar nur 1654 Meter hoch - aber das größte Hindernis in der Gegend.