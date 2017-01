Satellitenbild der Woche Der Dschengisch Tschokusu am Engiltschek

Sie schimmern in hellem Blau und lassen die tiefen Schluchten und hohen Gipfel höchstens erahnen: Auf dieser Satellitenaufnahme wurden nicht die Blue Mountains, ein Gebirge im australischen Bundesstaat New South Wales, abgelichtet. Sondern der Tian Shan.

Das Gebirge liegt in Zentralasien, die Aufnahme stammt aus Nordwest-China, nahe der Grenze zu Kirgisistan und Kasachstan. Das Faltengebirge zieht sich auf einer Länge von mehr als 2800 Kilometern noch durch Teile von Tadschikistan und Usbekistan. Auch sind die Berge nicht so klein, wie sie auf dem Foto wirken. Der höchste Gipfel liegt bei 7439 Metern - schon der Name ist halsbrecherisch: Dschengisch Tschokusu.

Mit den Engiltschek-Gletscher liegen zwei große Talgletscher in dem Gebirge. Doch auch dort macht sich der Klimawandel bemerkbar. Die Gletscher haben seit den Sechzigerjahren ein Viertel ihrer Eismasse verloren, berichtet die Europäische Weltraumorganisation Esa, die das Foto Ende letzten Jahres veröffentlicht hat.

Nach Schätzungen von Forschern wird die Hälfte des ursprünglich gemessenen Eises spätestens 2050 verschwunden sein.

Natürlich sind die Berge in der Realität nicht blau. Es handelt sich bei dieser Aufnahme des Erdbeobachtungssatelliten "Sentinel-2A" um ein sogenanntes Falschfarbenbild. Die Esa hat die Daten ihres "Wächters" ausgewertet, um die Schneedecke der Berge erkennen und einschätzen zu können. Doch das Problem dabei ist: Aus der Luft und in realen Farben sind weißer Schnee und weiße Wolken nicht voneinander zu trennen. Deshalb wurde der Schnee auf dem Bild blau gefärbt.

"Sentinel-2A" umkreist seit 2015 die Erde in 786 Kilometern Höhe und schickt regelmäßig hochauflösende Spektralbilder zur Erde. Per Laser gehen sie zunächst an geostationäre Satelliten, die das Material dann an vier Bodenstationen übermitteln. Der Satellit erfasst jeden Punkt der Erde spätestens alle zehn Tage.

Der Name des Gebirges hat übrigens in der Realität auch nichts mit Farben zu tun. Auf Chinesisch bedeutet tin shan "Himmlische Berge".