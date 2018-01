Satellitenbild der Woche In diesen Schneemassen leben Millionen Menschen

Das Orkantief Friederike hat Ende vergangener Woche mehrere Menschenleben in Deutschland gekostet, vor wenigen Wochen zog ein heftiges Tief mit Schneemassen über die USA. Und nun hat es auch China eiskalt erwischt. In der ostchinesischen Provinz Henan hat es Anfang Januar so viel geschneit wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1951 in der Region.

Millionenmetropolen wie Luohe und Zhoukou liegen unter einer dicken Schneeschicht. Auch die Nachbarregion Anhui ist betroffen. Mehrere Schneestürme haben Tausende Häuser demoliert und zahllose Pflanzen zerstört.

Das Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (Modis) an Bord des Nasa-Erdbeobachtungssatelliten "Terra" fotografierte die Schneemassen. Die Metropolen sind nur undeutlich als graue Flecken zu erkennen. Die Hitze der Städte hat den Schnee teilweise zum Schmelzen gebracht. Auch die Straßen zwischen den Metropolen sind bei näherem Hinsehen als menschengemachte "Hitzeinseln" zu erkennen. Trotzdem wirkt die Landschaft unwirtlich.

NASA/ Joshua Stevens/ Jeff Schmaltz/ LANCE/ EOSDIS/ Suomi NPP VIIRS Aufnahme des Satelliten Suomi NPP

Erst bei Nacht zeigt sich das Leben. Das künstliche Licht der Metropolen und des Verkehrsnetzes bringen die Region zum Leuchten, wie eine Aufnahme des Satelliten "Suomi NPP" zeigt. Eine Art Superfotoapparat, die Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, an Bord verstärkt das eigentlich schwache Glimmen von Siedlungen. Wissenschaftler können so die Intensität und die Quelle nächtlichen Lichts untersuchen.