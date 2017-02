Satellitenbild der Woche Zockerzone

Knapp sieben Kilometer ist er lang, der Las Vegas Strip. Und wer Geld ausgeben möchte, ist hier genau richtig: Ein gigantisches Hotel reiht sich ans nächste, die allermeisten von ihnen mit Casinos ausgestattet. Nur wenige Häuser wie das "Vdara", das "Mandarin Oriental" und das "Four Seasons" verzichten bewusst auf die Zockerei.

Betrachtet man die Zahl der Zimmer, liegt etwa die Hälfte der 25 größten Hotels der Welt am Strip. Damit man die einzelnen Anbieter auseinanderhalten kann, haben sich viele durch charakteristische Sehenswürdigkeiten ein unverwechselbares Antlitz gegeben. Da sind Pyramide und Sphinx vor dem "Luxor", eine Kopie des Eifelturms vor dem "Paris", Kanäle und Gondeln vor dem "Venetian" - und so weiter. Dazu kommen weitere eindrückliche Bauwerke wie der rund 350 Meter hohe Stratosphere Tower.

Wer nicht schon selbst hier war, kennt die Straße aus Filmen wie "Hangover" oder "Oceans Eleven". Doch dieses gerade veröffentlichte Bild des deutschen Satelliten "TerraSAR-X" zeigt die Amüsiermeile nun, wie man sie noch nicht gesehen hat: Der vor knapp zehn Jahren gestartete Radarsatellit späht aus gut 500 Kilometern Höhe auf die Erde. Unabhängig davon, wie Wetter und Beleuchtung auf dem Boden sind, kann "TerraSAR-X" Aufnahmen mit maximal einem Meter Auflösung machen.

Der Satellit hat drei verschiedene Arbeitsmodi. Sie unterscheiden sich in der Größe des erfassten Gebietes. Grob gesprochen kann entweder eine größere Fläche mit niedrigerer Auflösung oder eine kleinere mit höherer Auflösung aufgenommen werden. Das Radar ist schwenkbar - und das wiederum sorgt dafür, dass "TerraSAR-X" jeden Punkt der Erde innerhalb weniger Tage neu abbilden kann.

Extrem präzise Höhenkarte

Seit Oktober 2010 fliegt der Satellit übrigens in Gesellschaft. Der fast baugleiche "TanDEM-X" zieht in unmittelbarerer Nähe seine Bahn. Beide zusammen haben dafür gesorgt, dass aus den Daten ein Höhenmodell der Erde mit bisher ungekannter Genauigkeit errechnet werden konnte. Innerhalb von rund sechs Jahren sammelten sie Material für die dreidimensionale Weltkarte, die jeden Punkt auf der Landoberfläche der Erde auf einen Höhenmeter genau zeigt.

Streit gab es um die Radarsatelliten und ihre Daten allerdings auch. Das lag an einem für Kritiker höchst zweifelhaften Geschäft: Das Verteidigungsministerium kaufte für einen dreistelligen Millionenbetrag von Airbus Defence and Space Höhendaten für die Nutzung durch die Bundeswehr und deren Partner - obwohl ohnehin schon zwei Drittel des Projektes aus Steuermitteln bezahlt wurden und der Staat damit auch eine Lizenz für die nicht-kommerzielle Nutzung der Daten erworben hatte.

Ach ja, noch eine Anmerkung zum Las Vegas Strip. Vielleicht ist das nur für Besserwisser interessant, aber dieser liegt - entgegen seines Namens - gar nicht in Las Vegas - sondern in den beiden Vororten Paradise und Winchester. Aber das klänge natürlich nicht so gut.