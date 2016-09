Satellitenbild der Woche: Hitzefrei

Während man sich auf den Nordhalbkugel der Erde über den - in diesem Jahr zugegeben vielerorts mittelmäßigen - Sommer freut, ist es auf der anderen Seite des Planeten kalt. Sehr kalt. Nicht nur das weitgehend vergletscherte antarktische Festland ist wie dabei von Eis bedeckt. Auch der Südozean ist großflächig zugefroren. Umso verblüffender ist ein Bild, das der Nasa-Satellit "Aqua" kürzlich aufgenommen hat.

Die in dieser Woche veröffentlichte Aufnahme stammt von Mitte August - und zeigt ein riesiges eisfreies Gebiet im Weiß des zugefrorenen Weddellmeeres, östlich der Antarktischen Halbinsel. Dort gab es zu der Zeit Lufttemperaturen im zweistelligen Minusbereich. Und doch zeigt das Foto klar: Inmitten des weißen Meereises schimmert eine große Fläche von flüssigem Wasser. Sie ist in dem Satellitenbild als deutlich dunkler erkennbar.

Experten bezeichnen solche großen offenen Wasserflächen mit dem aus dem Russischen stammenden Begriff "Polynja". Ein beeindruckendes Exemplar hatte sich bereits in den Siebzigern in der Region vor der antarktischen Küste aufgetan. Die sogenannte Weddellpolynja existierte in den Südwintern von 1974 bis 76 und war auf Satellitenbildern bis zu 250.000 Quadratkilometer groß.

Niemand wusste, woher sie kam. Niemand wusste, warum sie nach drei Jahren nicht mehr auftauchte. Eine Expedition hatte sich zwar auf den Weg gemacht, kam für die Untersuchungen aber zu spät.

Das aktuelle Exemplar ist deutlich kleiner, fasziniert Wissenschaftler aber trotzdem. Denn es ist vollkommen unklar, warum die Weddellpolynja nach 40 Jahren wieder da ist. Vor zwei Jahren hatten Forscher um Casimir de Lavergne, der damals an der McGill University im kanadischen Montreal arbeitete, im Fachmagazin "Nature Climate Change" eine Theorie dazu vorgestellt. Demnach könnte das Phänomen der Polynjas in der Vergangenheit häufig im Südozean aufgetreten sein und wäre erst durch den menschlichen Einfluss auf das Erdklima zu einer Seltenheit geworden.

Im Grundsatz entstehen die Löcher im Eis fernab der Küste, wenn warmes Wasser im Ozean nach oben steigt. Im Fall des Weddellmeeres dürfte dabei ein unterseeisches Gebirge mithelfen ("Maud Rise").

Wenn das einstige Tiefenwasser an der Oberfläche seine Wärme an die frostige Umgebung abgegeben hat, sinkt es wieder ab - und dieser Kreislauf hält die Polynja offen. Bei dem Prozess entsteht auch das sogenannte antarktische Bodenwasser, eine stark salzhaltige und mit minus 0,8 bis plus zwei Grad sehr kalte Wassermasse, die großen Einfluss auf die Bewegung der Weltmeere hat.

Schuld am Verschwinden der Weddellpolynja sei eine Veränderung des Salzgehaltes in den oberen Schichten des Südozeans, argumentierten de Lavergne und seine Kollegen. Durch das Schmelzen von Eis im Rahmen des Klimawandels sei dort immer mehr salzarmes Wasser entstanden. Dieses habe dann wie eine Art Deckel den Transport von warmem Wasser an die Oberfläche verhindert. So habe sich vor allem der tiefe Ozean immer stärker erwärmt.

Klar ist nun: Wenn sich wieder eine Polynja aufgetan hat, ist das auch ein Weg für den tieferen Ozean, dort gestaute Hitze wieder loszuwerden - und in die Atmosphäre abzugeben.

Um sich im Wasser unterhalb einer Polynja umzusehen, haben Forscher auch schon tierische Hilfe genutzt. Ein Team des australischen Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre ließ See-Elefanten mit Sensoren auf dem Kopf in die Tiefen des Südpolarmeeres tauchen.