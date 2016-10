Anflug am Mittwoch Schafft Europa seine erste Marslandung?

Die Europäische Raumfahrtagentur Esa und ihr russischer Partner Roskosmos hoffen an diesem Mittwoch auf die erste erfolgreiche Landung einer gemeinsamen Sonde auf dem Mars. Nach sieben Monaten Flugzeit und rund 500 Millionen Kilometern soll am späten Nachmittag deutscher Zeit ein Testmodul auf dem Roten Planeten aufsetzen.

Ein Computer steuert das Landemanöver. Wenn Informationen der landenden Sonde im Kontrollzentrum eintreffen, wäre es bei etwaigen Problemen zum Eingreifen zu spät - "Schiaparelli" könnte als Schrott im Marssand liegen. Ähnlich wie die Sonde "Beagle 2" nach ihrer Landung im Dezember 2003.

"Deswegen sprechen die Amerikaner bei diesen Manövern von den Minuten des Schreckens", erklärt Esa-Experte Jorge Vago. "In unserem Fall sind es sechs Minuten" - die Landesequenz sei auf sechs Minuten programmiert. Der Ingenieur aus Argentinien ist zuversichtlich: "Die Simulationen geben uns eine Erfolgschance von fast 98 Prozent."

Europas zweiter Versuch

Diesmal also - im zweiten Versuch - soll die erste europäische Marslandung klappen. Sie ist Teil des europäisch-russischen ExoMars-Projekts. Das Testmodul "Schiaparelli" war am 14. März mit dem Forschungssatelliten "Trace Gas Orbiter" (TGO) vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.

Die Sonde "Schiaparelli", benannt nach dem italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli (1835-1910), hat eine geplante Einsatzzeit von wenigen Tagen, bevor die Energiereserven ausgehen.

Die computergesteuerte Landesequenz beginnt am Mittwoch 121 Kilometer über dem Marsboden. Zunächst muss die Geschwindigkeit von 21.000 km/h rasch gedrosselt werden. "Wir bremsen durch die Reibung mit der Atmosphäre", erklärt Vago.

Verfolgen Sie hier die Landung in der Übertragung der Esa:

Nach gut drei Minuten geht bei einer Restgeschwindigkeit von 1700 km/h und elf Kilometer Höhe ein großer Fallschirm auf. 1000 Meter über dem Boden löst sich "Schiaparelli" vom Schirm und schaltet vorübergehend seine Bremstriebwerke an.

Eine Art Airbag soll auf den letzten zwei Metern im freien Fall den Aufschlag abfedern. Geplant ist die Landung im Marshochland Meridiani Planum nahe des Äquators.

Nach der Trennung von "Schiaparelli" schwenkt der Forschungssatellit "TGO" in einen sogenannten Parkplatz-Orbit. Vier Monate lang soll "TGO" in einer elliptischen Bahn auf bis zu 100.000 Kilometern Höhe um den Mars kreisen.

Ab Januar ist ein etwa einjähriges Bremsmanöver geplant, das den Satelliten auf seine Zielumlaufbahn von 400 Kilometern über dem Boden bringen soll.

Schwarz-Weiß-Fotos

"TGO" soll unter anderem nach Methan in der Atmosphäre suchen. Spuren des Gases könnten ein Hinweis auf biologische Aktivität sein. Die russische Akademie der Wissenschaften teilte mit, "TGO" sei für einen für diesen Mittwoch geplanten Bremsvorgang bereit.

Eine wissenschaftliche Kamera wie bei anderen Forschungssonden hat "ExoMars" nicht an Bord. Panoramabilder aus dem All wird es diesmal also nicht geben. Aber eine Art Webcam an der Unterseite des Moduls soll 15 Schwarz-Weiß-Fotos der Marsoberfläche schießen - das erste in drei Kilometer Höhe, die weiteren Bilder in Intervallen von 1,5 Sekunden.

Zudem will ein US-Forschungsteam die Kameras des Rovers "Opportunity", der derzeit über den Mars fährt, nach oben richten, um "Schiaparelli" und den Fallschirm zu filmen. "Wir erwarten aber keine sensationelle Aufnahmen", sagt Roskosmos-Chef Igor Komarow.

Die Erkenntnisse von der Landung auf der Oberfläche sollen Esa und Roskosmos helfen, den zweiten Teil von ExoMars vorzubereiten. Für 2020 ist der Start eines Rovers zum Roten Planeten geplant. Dieser soll mit einem zwei Meter langen Bohrer in die Tiefen des Marsgesteins eindringen, um nach Hinweisen auf organisches Leben zu suchen.