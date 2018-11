Satellitenbild der Woche Dunkle Schwaden im Sunshine State

Es sieht aus, als hätte ein Künstler ein paar Tankerladungen schwarze Tinte ins Meer fließen lassen. Nur um dem faszinierenden Effekt zuzuschauen, der sich bei der Mischung der schwarzen Brühe mit dem tiefblauen Meereswasser ergibt.

Doch auf dem Bild geht es nicht um protzige Farbspiele oder eine schräge Kunstaktion. Es handelt sich auch nicht um ein sogenanntes Falschfarbenbild, das Geoforscher gerne verwenden, um per Einfärbung bestimmte Geodaten hervorheben zu können.

Die ungewöhnliche Farbmischung auf dem Bild ist auf natürliche Weise entstanden: Die Satellitenaufnahme zeigt den Golf von Mexiko, genauer die Westküste von Florida. Bis nach Tampa, der drittgrößten Stadt des US-Bundesstaats, sind es etwa 200 Kilometer Richtung Südosten.

Doch warum ist das Wasser entlang des Küstenverlaufs schwarz? Zum Glück liegt es nicht an einer Ölpest, die den Golf und seine Ökosysteme überschwemmt hat. Schuld am schwarzen Wasser trägt der Suwannee River, sein Verlauf sowie die Mündung sind nahe der oberen rechten Bildkante erkennbar.

Der mehr als 400 Kilometer lange Suwannee gilt als einer der ursprünglichsten Flussläufe in Florida. Er entspringt im Okefenokee-Sumpf in Georgia. Der Suwannee, einst von Musikern wie George Gershwin, Bing Crosby oder dem Folkbarden Pete Seeger besungen, ist ein sogenannter blackwater river. Er transportiert aus den Sümpfen Sediment und jede Menge organisches Material.

Schwarzwasserflüsse fließen ausgesprochen langsam. Zudem ist ihr oft saures Wasser mit pflanzlichen Gerbstoffen versetzt, es wirkt fast ein wenig wie Tee. Im Gegensatz zu anderen Schwarzwasserflüssen, von denen sich einige im Amazonasgebiet, aber viele im Süden der USA befinden, behält der Suwannee seine dunkle Farbe auf seinem gesamten Weg zum Meer.

Der Nasa-Erdbeobachtungssatellit "Landsat 8" hat dieses beeindruckende Farbspiel an der Golfmündung nun aus dem All fotografiert. Durch die schwarze Farbe erkenne man deutlich den Süßwassereintrag in den Golf, schreiben die Forscher. Es sei so etwas wie das Echo des Sumpfes.

"Landsat 8" hat die Aufnahme bereits 2015 geschossen, die Nasa hat sie aber erst jetzt veröffentlicht, um auf einen glücklichen Umstand hinzuweisen: Das Bild wurde von der Geoforscherin Alice Alonso bei einem Fotowettbewerb eingereicht und gehört nun zu den Gewinnerbeiträgen des NC State Envisioning Science Image Contest. Herzlichen Glückwunsch!