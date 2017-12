Forscher zweifeln Hat es den Urknall gar nicht gegeben?

Schon seit Jahrtausenden versucht die Menschheit, sich den Beginn der Welt zu erklären. Am Anfang war das Wort - so steht es in der Bibel. Astrophysiker haben da jedoch so ihre Zweifel.

Sie reden lieber vom Urknall, englisch Big Bang, dem Moment, in dem alles spontan aus dem Nichts entstand. Materie, Raum und Zeit - all das gibt es ihrer Theorie zufolge erst seit diesem Zeitpunkt vor etwa 13,8 Milliarden Jahren.

Was war davor? Gibt es überhaupt ein davor? Wie kann das heute so riesig große Universum, das aus Zig Milliarden Sternen besteht, aus dem Nichts auftauchen?

Für den Laien ist die Urknall-Theorie kaum zu begreifen. Und auch der eine oder andere Astrophysiker hat seine Schwierigkeiten damit.

Gab es den Urknall wirklich oder handelte es sich um ein anderes kosmologisches Ereignis? Mancher Kosmologe stellt die bisher prominenteste Theorie zum Ursprung des Universums in Frage.

Statt eines Urknalls gefolgt von einer raschen Phase der Ausdehnung, der Inflation, schlagen diese Forscher einen Übergang vor, einen kosmischen "Bounce". Doch was heißt das?

