"Goblin" Neuer Zwergplanet in unserem Sonnensystem entdeckt

In den eisigen Außenbezirken des Sonnensystems haben Astronomen einen bisher unbekannten Zwergplaneten gefunden. Die Entdecker tauften ihn auf den Namen "Goblin" - die englische Bezeichnung für meist bösartige Kobolde oder Gespenster, die offizielle Bezeichnung für den neuen Zwergplaneten lautet allerdings 2015 TG387.

"Goblin" ist je nach Position auf seiner Umlaufbahn ungefähr 80-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und zieht damit noch weit hinter Pluto seine Bahn, wie die Astronomen vom Carnegie Institution berichten.

Sie hatten den Gesteinsbrocken an Halloween im Jahr 2015 ausfindig gemacht, doch erst jetzt wurde die Entdeckung auch offiziell anerkannt. Für einen Umlauf um die Sonne braucht "Goblin" etwa 40.000 Jahre. Mit einem Durchmesser von 300 Kilometern fällt er gerade noch in die Klasse der Zwergplaneten.

"Goblin" wagt sich weit hinaus

Das besondere an "Goblin": Er wagt sich weit in die Tiefen des Weltalls hinaus. Die Astronomen mussten ihn drei Jahre lang beobachten, um seine Bahn zu bestimmen. Der Kleinplanet kommt demnach der Sonne niemals näher als 65 Astronomische Einheiten (AU). Eine Astronomische Einheit entspricht der Entfernung der Erde zur Sonne. Seine extrem ellipsenförmige Bahn reicht gleichzeitig bis zu 2300 Astronomische Einheiten in den Weltraum hinaus.

Zum Vergleich: Der Zwergplanet Pluto kreist in einer Entfernung von 30 bis 50 Astronomischen Einheiten um die Sonne.

Die Astronomen um Scott Sheppard und seine Kollegen Chad Trujillo von der North Arizona University sowie David Tholen von der University of Hawaiihatten hatten "Goblin" zufällig mit dem hawaiianischen Teleskop Subaru entdeckt. Sie durchsuchen derzeit systematisch die Randbereiche unseres Sonnensystems, auf der Suche nach einem bisher unbekannten Planeten, dem sogenannten "Planet X" oder "Planet Neun".

Nach den Berechnungen der Forscher wäre der mächtige Gasplanet mehr als zehnmal so massereich wie die Erde. Direkt beobachtet wurde "Planet X" bislang allerdings nicht - die Forscher schließen aus den Bahndaten anderer Objekte auf seine Existenz.

"Tausende Kleinkörper"

Bei ihrer Suche nach "Planet X" haben Astronomen bereits mehrere Kleinplaneten aufgespürt. "Wir denken, dass es tausende Kleinkörper wie 2015 TG387 draußen an den Rändern unseres Sonnensystems geben könnte, aber ihre Entfernung macht die Entdeckung sehr schwierig", sagte Tholen.

Ferne Kleinplaneten sind für Astronomen unter anderem interessant, weil die Schwerkraft der bekannten Planeten unseres Sonnensystems keinen Einfluss auf sie hat. Jede Anomalie in ihrer Umlaufbahn könnte demnach auf "Planet X" schließen lassen.

"Diese fernen Objekte sind wie Brotkrumen, die uns zu "Planet X" führen", sagte Sheppard. " Je mehr wir von ihnen finden, desto besser lernen wir das äußere Sonnensystem und den möglichen Planeten kennen, von dem wir glauben, dass er ihre Umlaufbahnen beeinflusst - eine Entdeckung, die unser Wissen über die Evolution des Sonnensystems neu definieren würde."