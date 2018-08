Hitze in Berlin Satellitenbild zeigt Auswirkungen der Rekord-Dürre

Im Juli war es laut dem Deutschen Wetterdienst in Deutschland nirgendwo so warm wie in Berlin. Die Durchschnittstemperatur lag bei mehr als 21 Grad Celsius, fast 325 Stunden lang brannte die Sonne im Juli auf die Hauptstadt. Wie sich das auf die umgebende Vegetation auswirkt, zeigt nun ein Satellitenbild der Europäischen Weltraumorganisation Esa.

In dem Schiebebild ist links ein Satellitenbild der Landschaft rund um Berlin aus dem vergangenen Sommer zu sehen, rechts ein aktuelles Bild. Der Vergleich zeigt: Was im vergangenen Jahr saftig grün war, ist heute weitgehend vertrocknet, wie die vielen bräunlichen Flächen beweisen.

Hitze in Berlin Satellitenbilder zeigen die Auswirkungen der Rekord-Dürre ESA

Dabei war es in Berlin zwar sehr warm, im Vergleich zum Rest Deutschlands aber noch vergleichsweise feucht, zumindest im Juli. Mit gut 70 Litern Regen pro Quadratmeter war Berlin in dem Monat die niederschlagsreichste Region des Bundesgebiets. Trotzdem ist dieser Sommer im Vergleich zu vorherigen Jahren auch in der Hauptstadt ungewöhnlich trocken - mit teilweise verheerenden Folgen.

Nur dreißig Kilometer von der Hauptstadt entfernt, wüteten in Brandenburg großflächige Waldbrände. Die Feuerwehr war tagelang im Dauersatz. Weitere Auswirkungen der Rekord-Dürre in diesem Jahr, sehen Sie in der Fotostrecke.

Die Satellitenaufnahmen stammen von den Copernicus Sentinel-2 Satelliten. Sie sollen unter anderem Vegetationsveränderungen überwachen und verfügen deshalb über hochauflösende multispektrale Kameras.

In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit heftigen Gewittern in Berlin - mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Der zusätzliche Regen bedeutet jedoch keine Erleichterung für die Vegetation, denn es soll weiterhin heiß und trocken bleiben.