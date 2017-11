Faszinierende "Hubble"-Aufnahme Achtung, Fotobombe!

Im Oxford Dictionary steht das Wort schon, im Duden noch nicht. Aber was es bedeutet, jemanden zu fotobomben, dürfte so einigermaßen klar sein: Man pirscht sich an ein ahnungsloses Opfer an, das ein Bild macht - und wirft sich überraschend und ohne Vorwarnung ins Motiv. Ob das jetzt immer besonders witzig ist - geschenkt. Aber Menschen tun das (siehe hier oder hier), Tiere ebenso (siehe hier oder hier).

Und Himmelskörper tun es eben auch. Das beweist ein gerade veröffentlichtes Bild des "Hubble"-Weltraumteleskops. Eigentlich ginge es dabei darum, Tausende Galaxien in den Tiefen des Alls zu fotografieren. Doch als sich Wissenschaftler die Aufnahmen der "Frontier Fields"-Messkampagne zur Beobachtung sechs großer Galaxiehaufen ansahen, fanden sie darin auffällige Striche.

Die Striche stammen von Asteroiden aus unserem Sonnensystem. Diese Gesteinsbrocken sind der Erde deutlich näher als die Fernen Sternenhaufen. Das heißt, sie bewegen sich relativ gesehen schneller am Teleskop vorbei.

Unbekannte Himmelskörper entdeckt

Es gibt auch eine Erklärung dafür, warum die Bewegungen der Asteroiden nicht als eine gerade Linie im Bild erkennbar sind. Die faszinierende Aufnahme ist aus Einzelfotos aus dem Bereich des sichtbaren und des Infrarotlichts zusammengesetzt. Zu sehen ist der vier Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernte Galaxiehaufen Abell 370 im Sternbild Walfisch - und die Asteroiden, die die Aufnahme fotobomben.

Zwischen den verschiedenen Aufnahmezeitpunkten hat sich das "Hubble"-Teleskop bewegt, das ja um die Erde kreist. Das ist der Hauptgrund dafür, dass die beobachtete Bewegung nicht geradlinig erscheint. Doch, keine Sorge, das ist sie. Insgesamt beobachteten die Forscher sieben Asteroiden Himmelskörper. Nur zwei von ihnen waren vorher bekannt, die anderen waren bis dahin zu lichtschwach für eine Beobachtung gewesen.