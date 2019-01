665-Millionen-Pixel-Foto von "Hubble" Hallo Nachbar!

Dass er nachts normalerweise nur schwer zu sehen ist, hat mit einer Besonderheit zu tun: Die Sterne des Dreiecksnebels, einer Spiralgalaxie in unserer kosmischen Nachbarschaft, sind über eine vergleichsweise große Fläche am Südhimmel verteilt. Daher ist ihre Leuchtkraft nicht fokussiert - und man nimmt am besten einen Feldstecher zur Hand, um sie zu beobachten. Sonst ist selbst bei guten Bedingungen nur ein milchiges Fleckchen zu erkennen.

Oder man wirft einen Blick auf das Bild, das das Weltraumteleskop "Hubble" gerade gemacht hat. Es ist die bislang detailreichste Aufnahme des Dreiecksnebels überhaupt. Die Galaxie im Sternbild Dreieck ist ungefähr drei Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Und das vom europäischen "Hubble"-Zentrum in Garching bei München veröffentlichte Bild von ihr hat 665 Millionen Pixel.

Das Foto ist aus 54 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Es ist das zweitgrößte Bild, das "Hubble" je veröffentlicht hat. Nur ein Bild der Andromeda-Galaxie von 2015 war noch höher aufgelöst. Es zeigte mehr als hundert Millionen Sterne.

Das neue Foto umfasst nun etwa zehn bis fünfzehn Millionen einzelne Sonnen. Die Aufnahme ist zu groß, um Details auf einen Blick zu erschließen. Hier finden Sie eine Version zum Zoomen, mit der Sie einzelne Bereiche unter die Lupe nehmen können.

Mit dem neuen Mosaik wollen Astronomen sogenannte Sternentstehungsgebiete in der kleinen Spiralgalaxie untersuchen, wo aus Gas und Staub neue Sonnen produziert werden, wie das Zentrum erläuterte.

Der Dreiecksnebel ist in den Himmelskatalogen der Astronomen unter den Nummern M33 und NGC 598 zu finden. Er ist nach dem Andromedanebel und der Milchstraße die drittgrößte Spiralgalaxie der sogenannten Lokalen Gruppe.

Sie enthält etwa 40 Milliarden Sterne und einige aktive Sternfabriken. Mit einem Durchmesser von etwa 60.000 Lichtjahren ist sie etwa zwei Drittel so groß wie die Milchstraße. Die Zahl der Sterne in unserer Galaxie wird auf 100 bis 400 Milliarden geschätzt.