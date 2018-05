Satellitenbild der Woche Die Trampolin-Inseln

Wer ein Phumdi betritt, hat das Gefühl, auf einem riesigen Schwamm zu laufen. Als Phumdi werden in Indien die Tausenden Inseln bezeichnet, die auf dem Loktak-See schwimmen - so wie auf dem Bild, das vom Nasa-Satelliten "Terra" aufgenommen wurde.

Die runden Inseln bestehen aus Pflanzen und anderem organischen Material, die eine mal mehr, mal weniger feste Landmasse bilden, andere nur aus dünnen Stegen, die einen Kreis bilden. Manche sind größer und sogar bewohnt. Besonders solide ist der Untergrund jedoch nie. Deshalb hüpfen Besucher der Inseln, als würden sie über ein Trampolin laufen.

NASA Phumdi im Loktak-See

Wie bei einem Eisberg verbirgt sich der Hauptteil der Tausenden Inseln unter Wasser, allerdings sind sie die meiste Zeit des Jahres nicht mit dem Grund des Loktak-Sees verbunden. Deshalb treiben sie durch den See. Nur in der Trockenzeit, wenn der Wasserspiegel deutlich sinkt, erreichen die noch lebenden Wurzeln der Inseln den Grund des Sees und können sich mit wichtigen Nähstoffen versorgen.

Für die Menschen der Region ist der Loktak überlebenswichtig, denn der größte Süßwassersee Nordostindiens versorgt sie mit ausreichend Trinkwasser und bietet gleichzeitig ergiebige Fanggründe für die dort lebenden Fischer. Der See wird deshalb auch die "Lebensader von Manipur" genannt. Manipur ist der Bundesstaat, in dem der See liegt. Etwa 1500 Tonnen Fisch ziehen die Menschen hier jedes Jahr aus dem Wasser. Die Schule der Region liegt auf einer Insel mitten im See.

Etwa 200 seltene Wasserpflanzenarten leben hier und etwa 400 Tierspezies. Auf der größten Insel liegt der Keibul Lamjao Nationalpark - er gilt als das einzige schwimmende Naturschutzgebiet der Welt. Hier lebt auch der Sangai - besser bekannt als "tanzender Hirsch". Die Hufe der Rehart haben sich an den weichen Untergrund angepasst. Der nur 40 Quadratkilometer große Park wurde eigens für die vom Aussterben bedrohten Tiere angelegt.

Die schwimmenden Inseln sind bedroht. Durch den Ithai-Staudamm, der in den Achtzigerjahren gebaut wurde, bleibt der Wasserstand im Loktak-See auch in der Trockenzeit hoch. Dadurch können sich die Wurzeln der Inseln nicht mehr ausreichend mit ausreichend Nährstoffen versorgen - sie brechen deshalb auseinander und gehen schließlich unter.